Jojo Todynho detalha alimentação após cirurgia bariátrica: 'É um processo'

Jojo Todynho contou como está recuperação e adaptação à nova rotina depois do procedimento

Jojo Todynho falou sobre o processo de adaptação alimentar após a cirurgia bariátrica em agosto. A preparação começou no início deste ano, com exercícios físicos e dieta que a fez perder mais de 20 quilos.

"Eu estou na correria aqui e parei agora para comer. É um processo, hora de sentar para comer. Tem momentos que você se engasga, o que acontece, é normal. É adaptação, tem legumes que você aceita, tem legumes que você não aceita mais. Tudo é adaptação, mas aos pouquinho as coisas vão encaminhando", disse a artista aos seguidores.

"Eu ainda estou na pastosa [dieta]. Adaptação, a adaptação é foda. Mas é assim, é um processo. Vocês ficam assim: 'Ai Jojo, você não está treinando mais'. Obviamente, né! Eu tenho que ter a liberação do médico, e eu recebi a liberação essa semana", contou nas redes sociais.

Jojo Todynho manda recado para haters

Recentemente, Jojo Todynho rebateu as críticas depois de publicar no Instagram fotos de biquíni na praia. "O pior hábito do ser humano é a extrema ignorância e se você tem dúvida de algo se informe, procure um médico, pergunte, eu nunca pedi a opinião de ninguém sobre o meu corpo, porque ele é meu e faço dele o que eu quiser", disparou.

"A bariátrica é um processo individual. Se deu certo ou não deu certo, iremos saber com o tempo, porque o que faz milagre é lipo e não é bariátrica. Muita gente dando opinião sem ser pedida, opinião a gente dá quando é pedida, continuo não pedindo sua opinião", continuou a funkeira.

"Cavalo que não dá coice, nego quer montar em cima e acha que pode fazer o que quiser, se olha no espelho, olha sua vida e vê se você realmente pode falar da vida de alguém. Cada um cuidando do seu rabo, olha que maravilha, não vai ter estresse", finalizou.