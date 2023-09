Após bariátrica, Jojo Todynho exibe nova silhueta ao usar look mínimo

Jojo Todynho capricha na pose ao exibir seu look e a nova silhueta antes de renovar o bronzeado

A cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais no último final de semana ao mostrar nova foto apenas de biquíni. A beldade apareceu com o look mínimo antes de sair para renovar o bronzeado na área externa de sua casa no Rio de Janeiro.

Na imagem, ela surgiu com look colorido e estiloso, e ainda deixou à mostra sua nova silhueta durante o processo de emagrecimento. A estrela passou pela cirurgia bariátrica há pouco tempo.

Nos comentários da foto, ela recebeu elogios dos seus fãs. “Poderosa e empoderada”, comentou um seguidor. “Nítido o tanto que ela perdeu peso, até o rosto está mais fino", declarou outro. “Maravilhosa”, escreveu mais um.

Ainda no final de semana, Jojo Todynho rebateu críticas ao seu processo de emagrecimento. Ela foi alvo de comentários de que não estaria perdendo peso após a bariátrica, mas ela rebateu os recados negativos."O pior hábito do ser humano é a extrema ignorância e se você tem dúvida de algo se informe, procure um médico, pergunte, eu nunca pedi a opinião de ninguém sobre o meu corpo, porque ele é meu e faço o dele o que eu quiser, a bariátrica é um processo individual se deu certo ou não deu certo, iremos saber com o tempo, porque o que faz milagre é lipo e não é bariátrica", falou.

"Muita gente dando opinião sem ser pedida, opinião a gente dá quando é pedida, continuo não pedindo sua opinião... Cavalo que não dá coice, nego quer montar em cima e acha que pode fazer o que quiser, se olha no espelho, olha sua vida e vê se você realmente pode tá falando da vida de alguém, cada um cuidando do seu rabo, olha que maravilha, não vai ter estressse", disparou irrtada com os comentários.

Jojo Todynho revela como despertou o desejo da bariátrica

Em entrevista no programa Fantástico, da Globo, Jojo Todynho contou quais foram os gatilhos para decidir fazer a bariátrica. Jojo contou que tomou a decisão depois da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, e também depois de não poder ir a um brinquedo em um parque de diversões por causa do seu peso.

“[Tomou a decisão] Depois que participei da Dança dos Famosos. O Rolon foi um professor maravilhoso e ele adaptava os passos. Às vezes eu não queria me apresentar porque estava insegura. Foi um momento que deu um gatilho. 'Jordana, você se ama. Mas vamos ter um cuidado a mais com a sua saúde?'. [Outro gatilho foi quando] Eu estava na Disney e tem o simulador do Avatar. Eu não consegui ir porque não cabia na cadeira. E foi a hora que eu me questionei, quero virar a chave”, relembrou.

Então, ela contou que o sonho de ser mãe também influenciou sua decisão. “Quando você está acima do peso, tem seus riscos [engravidar] e você não só se coloca em risco, mas coloca o bebê”, afirmou.

Ao ser questionada se teve medo, ela disse que não e também não teve medo de ser cancelada nas redes sociais. “Cancelada por estar buscando saúde? Eu quero ser mãe e ter qualidade de vida para passar para os meus filhos. Só quem me cancela é Deus e o Banco. O Banco nem tão cedo, e Deus só quando ele quiser”, afirmou ela, que ainda refletiu: “Eu estou dissolvendo uma capa que não vai mais fazer parte de mim. Capa de gordura. Quero pular de paraquedas, ir no tobogã sem saber nadar. Eu estou muito feliz, estou na melhor fase da minha vida”.

A reportagem ainda informou que a cirurgia bariátrica de Jojo Todynho foi feita por meio da videolaparoscopia, que é pouco invasiva, e os médicos removeram 90% do estômago dela, incluindo a área responsável pelo hormônio da fome. Assim, ela terá uma fome muito pequena em seu futuro. Jojo recebeu recomendação médica para fazer a bariátrica porque apresentou um tipo de gordura no fígado e seu IMC estava em obesidade de grau 3.