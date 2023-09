Jojo Todynho arranca suspiros ao posar com vestido coladinho: ‘Cada dia mais linda’

Mais magra após cirurgia bariátrica, Jojo Todynho causa alvoroço ao colocar sua nova silhueta para jogo com look justo

A cantora Jojo Todynho costuma compartilhar seu look do dia nas redes sociais, mas nesta segunda-feira, 25, a artista causou um verdadeiro alvoroço! É que a dona do hit 'Que tiro foi esse?' decidiu expor os resultados de sua cirurgia bariátrica e arrancou suspiros dos seguidores ao surgir com a silhueta marcada em um look justo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a estudante de direito compartilhou a peça escolhida para o dia: um vestido de tricot laranja. Na legenda da publicação, ela causou polêmica ao fazer uma brincadeira relacionada ao significado da cor: "Mood do dia: laranja. Ótimo pra fazer suco e bom pra chupar", além de adicionar a hashtag "vitamina C" em referência à fruta.

Mas o que chamou mais atenção foi o fato de Jojo surgir com a silhueta bem marcada e mais sequinha no registro em que aparece posando de ladinho. A cantora está passando por uma transformação física desde agosto deste ano, quando decidiu passar pelo procedimento cirúrgico, que também é conhecido como 'redução do estomâgo', para auxiliar no emagrecimento.

Nos comentários, os seguidores da artista fizeram questão de comentar a mudança: "Ainda tem quem diga que ela não emagreceu!!! Linda”, exaltou uma admiradora. “A pessoa dizer que ela não está emagrecendo, precisa fazer urgente um exame de vista. Olha a cintura evidente, o rosto mais fino”, disse uma fã. “Cada dia mais linda!”, elogiou mais uma.

Vale lembrar que Jojo ainda não conquistou os resultados definitivos após a cirurgia, e está em recuperação, que conta com uma dieta restritiva e regrada: “Sou uma mulher muito determinada, persistente e focada, não tem problema, minha hora vai chegar e quando chegar vou estar rindo de alegria”, a cantora comentou sobre o processo.

Jojo Todynho rebate críticas após fotos de biquíni:

Jojo Todynho já aproveitou para colocar seu corpão para jogo e exibir sua nova silhueta com um biquíni no último final de semana, mas ela precisou lidar com alguns comentários negativos. A cantora começou o domingo, 24, ainda em sua cama, rebatendo os comentários sobre o seu corpo após compartilhar uma série de fotos na praia.

“Se você tem dúvida de algo se informe, procure um médico, pergunte, eu nunca pedi a opinião de ninguém sobre o meu corpo, porque ele é meu e faço o dele o que eu quiser, a bariátrica é um processo individual se deu certo ou não deu certo, iremos saber com o tempo, porque o que faz milagre é lipo e não é bariátrica", ela iniciou o desabafo.