Jojo Todynho aposta em visual diferente e encanta seguidores: "Deusa"

Jojo Todynho aposta em visual diferente e encanta seus seguidores nas redes sociais ao exibir o resultado em novas fotos; confira!

A cantora Jojo Todynho surgiu toda maravilhosa ao exibir um visual diferente em suas redes sociais. Nesta quinta-feira, 28, a vencedora de A Fazenda 12 decidiu apostar em um novo cabelo e abandonar o estilo que costumava fazer.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista publicou um clique de seu cabelo todo cacheado, realçando suas mechas loiras. Assim, Jojo deixou o habitual cabelo longo e liso de lado, encantando seus seguidores com a aposta.

"Cachinhos", escreveu ela na legenda da publicação. Seus seguidores logo lhe rasgaram elogios e aprovaram o novo visual. "Cachos de milhões", disse um fã. "Deusa", enalteceu outro. "Um arrasooo", disparou mais um. "Ficou melhor assim", opinou um admirador.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho se pronuncia após ser vítima de 'fake nude'

Na última quarta-feira, 27, Jojo Todynho perdeu sua paciência ao revelar que foi vítima de um crime cibernético. Em suas redes sociais, a cantora contou que está circulando pelos grupos de WhatsApp um suposto nude seu, mas que, na verdade, não passa de uma montagem.

"Eu tô rindo muito. O povo tem um tempo… Fizeram uma montagem minha, botaram até topete. Botaram a rodela do peito desse tamanho. Nego vacila muito, brinca muito. Eu tô passando mal. Eu falo que não tenho um dia de paz e o povo não acredita", disse a artista aos risos.

“Pegaram minha foto de Fortaleza, tiraram o maiô e fizeram uma montagem minha pelada e está em todos os grupos de WhatsApp. Nego me mandando: ‘Deu mole?’. Que deu mole (risos). Tadinha da minha advogada, não tem um minuto de paz”, completou.

Mais tarde, a cantora voltou a falar sobre o assunto em seu perfil e reforçou que o ocorrido se trata de um crime. "Tem um monte de gente me mandando essa foto e eu já expliquei que é montagem. É só vir no meu perfil e olhar, não tem nada a ver comigo. O corpo está branco, a cara preta. Apagaram a tatuagem, só tá do joelho para baixo. Vocês não sabem diferenciar o que é montagem e o que é uma foto de verdade?", perguntou a cantora.