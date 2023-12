Jojo Todynho se pronuncia após ser vítima de 'fake nude'

Jojo Todynho falou sobre montagens e notícias falsas a envolvendo; ela contou que teve uma foto modificada na internet para parecer um nude

Na noite da quarta-feira, 27, Jojo Todynho perdeu a paciência e usou as redes sociais para revelar que foi vítima de crime cibernético. A cantora contou que está circulando pelos grupos de WhatsApp um suposto nude seu, mas que na verdade não passa de uma montagem.

“Eu tô rindo muito. O povo tem um tempo… Fizeram uma montagem minha, botaram até topete. Botaram a rodela do peito desse tamanho. Nego vacila muito, brinca muito. Eu tô passando mal. Eu falo que não tenho um dia de paz e o povo não acredita”,disse a voz de ‘Que tiro foi Esse?’ aos risos nos stories do Instagram.

“Pegaram minha foto de Fortaleza, tiraram o maiô e fizeram uma montagem minha pelada e está em todos os grupos de WhatsApp. Nego me mandando: ‘Deu mole?’. Que deu mole (risos). Tadinha da minha advogada, não tem um minuto de paz”, completou.

Mais tarde, a cantora voltou a falar sobre o assunto em seu perfil e reforçou que o ocorrido se trata de um crime. "Tem um monte de gente me mandando essa foto e eu já expliquei que é montagem. É só vir no meu perfil e olhar, não tem nada a ver comigo. O corpo está branco, a cara preta. Apagaram a tatuagem, só tá do joelho para baixo. Vocês não sabem diferenciar o que é montagem e o que é uma foto de verdade?", perguntou a cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

"Estão me perguntando se eu vou na delegacia. Eu? Ah, gente. Faça me o favor, eu tenho mais o que fazer. Só é chato porque as pessoas ficam replicando isso como se fosse verdade. Estão com tempo, né?", continuou ela, que disse ainda que está sendo vítima de assédio.

"Tem homens vindo no meu direct e me mandando fotos das partes íntimas. Vamos fazer o seguinte? Vocês não têm nem vergonha, né? Se vocês continuarem, ou eu vou explanar vocês ou eu vou na delegacia e denunciar vocês por assédio. Isso é crime”, finalizou.

O recado parece não ter adiantado e nesta quinta-feira, 28, Jojo voltou em suas redes sociais para falar sobre montagens e fake news envolvendo o seu nome. A cantora compartilhou um print em que pedia uma seguidora para apagar uma notícia falsa sobre ela.

"Até quando vocês vão ficar pegando corte de falas e induzindo as pessoas a acharem que aquilo é verdade?", questionou Jojo, que recentemente teve uma foto modificada na internet para parecer um nude. A funkeira também deu o recado para os responsáveis por fake news sobre ela "Calúnia e difamação é crime. É processo! Não é só jogar para o ar e achar que vai ficar por isso mesmo", disse.