João Guilherme deixa fãs perplexos com legenda ousada para foto: “Amassar”

O ator João Guilherme causou comoção nas redes sociais ao postar foto com uma legenda ousada e surpreendeu fãs

Nesta segunda-feira, 3, João Guilherme surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto em seu Instagram. Porém, o que chamou a atenção dos fãs foi a legenda que o ator deu ao clique publicado.

O astro da série “De Volta Aos 15” posou para uma selfie no espelho de um banheiro. O filho do cantor Leonardo surgiu com uma camiseta regata preta e uma cueca preta. Com acessórios dourados no pulso, o artista esbanjou beleza com sua barba que encantou os seguidores.

Para além da selfie, a legenda da foto impressionou os seguidores: “Acordando com a cara amassada, mas queria mesmo era estar amassando outra coisa, boa semana”.

Nos comentários, a atriz e amiga de João, Maisa Silva se surpreendeu com a frase postada pelo ator: “João?”. E o meio-irmão de Zé Felipe apenas respondeu: “Boa semana, minha vida”.

Os seguidores de João foram à loucura com a legenda e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Sorteia um fã para você amassar, João”, pediu um fã. Outro seguidor ainda elogiou: “Belíssimo”. E outro admirador brincou: “Meio dia, João”.

“A legenda a essa hora”, se surpreendeu um seguidor. E outra fã flertou: “Prazer, outra coisa”. Uma admiradora ainda brincou: “A legenda apocalíptica”. Um outro seguidor ainda deu em cima: “Onde se voluntaria?”.

Recentemente, João Guilherme veio a público comentar sobre a polêmica gerada após ele posar para fotos vestindo uma blusa cropped durante uma viagem a Paris. Até seu meio-irmão Zé Felipe comentou sobre a peça: "A secadora encolheu a roupa do João e ficou beirando o umbigo. Mas o João é bonito com qualquer coisa. Não tem jeito, quem é bonito é bonito e quem é feio é feio, com roupa ou sem roupa”.

"Juro muito doido como um cropped vira motivo de notícia, gera tantas conversas, pressuposições, hate e etc… que mundinho kkk", declarou João nas suas redes sociais.

Negou!

A atriz Bruna Marquezine respondeu um comentário em suas redes sociais que falava sobre um suposto romance entre ela e João Guilherme. “Eu não sei por que estão criando caso com isso [affair], a boca é dela. Se ela quiser sair beijando 50 bocas, é problema dela”, escreveu o seguidor defendendo a atriz.

Bruna então se manifestou sobre os rumores de affair com João, que aumentaram após os dois serem vistos juntos em uma festa junina: “Eu queria ter tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e estão problematizando. Hoje é domingo e eu filmo até às 4 horas, sabe?”.