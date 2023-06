João Guilherme rebate críticas sobre usar cropped: 'Que mundinho'

Após alvoroço ao usar cropped, João Guilherme rebate comentários e dispara sua opinião sobre intromissão alheia

O filho do cantor Leonardo, João Guilherme, virou assunto nos últimos dias após compartilhar fotos vestindo um look com cropped em Paris, França. Apesar de ter recebido vários elogios pelo seu estilo, o artista acabou sendo criticado pelo uso da peça, que é mais comum nas sessões femininas.

Nesta terça-feira, 27, após grande repercussão, o ator resolveu se pronunciar em seu Twitter e escreveu um desabafo. "Juro muito doido como um cropped vira motivo de notícia, gera tantas conversas, pressuposições, hate e etc… que mundinho kkk", declarou.

Em outro tweet, o jovem, que está sendo apontado como affair atual de Bruna Marquezine, continuou dando sua opinião sobre a situação criada em torno da peça. "É só uma roupa curta calma gente", escreveu ele.

Ainda nos últimos dias, João Guilherme levou os seguidores à loucura ao posar em camisa. Antes de viajar para fora do Brasil, o ator foi flagrado no mesmo bar em que Bruna Marquezine estava, o que fortaleceu os boatos de que eles estariam vivendo um romance.

Leia também:E agora? Leonardo e João Guilherme ficam cara a cara pela primeira vez após polêmica

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

juro muito doido como um cropped vira motivo de notícia, gera tantas conversas, pressuposições, hate e etc… que mundinho kkk — J҉ (@Joaoguiavila) June 27, 2023

é só uma roupa curta calma gente pic.twitter.com/DAwsmbDESK — J҉ (@Joaoguiavila) June 27, 2023

João Guilherme joga a real sobre Zé Felipe e Virginia Fonseca: ''Barraco armou''

O irmão de Zé Felipe (24), João Guilherme (21), não ficou quieto ao ver a polêmica envolvendo a cunhada, Virginia Fonseca (23), e o jornalista Evaristo Costa (46). Sensibilizado com a situação, o filho de Leonardo (59) comentou como está sua família após os últimos acontecimentos.

O cantor e ator falou sobre as pessoas julgarem seus parentes até demais. "Vocês pegam alguém pra criticar e fazem isso até, de verdade, atingir o que vocês querem. vocês não sabem como pode ta a cabeça de quem vocês tão mexendo, ou pior, às vezes nem ligam. Se não ta gostando da música, não ouve, é simples. Não tá gostando do que vê nos stories da gata, NÃO VÊ", começou dizendo.

João Guilherme relembrou que em menos de uma semana a família já foi criticada novamente, mesmo em meio ao luto. "Mesma semana tiveram os fiscais de luto, sobre a forma de cada um lidar com a nossa perda. Vocês tornaram o Zé e a Virginia gigantescos, não é qualquer cabeça que digere tudo isso da melhor forma. SE VOCÊ NÃO GOSTA, RALA. Rala das páginas de fofoca que vocês param de ver. Simples", aconselhou ele. Leia mais aqui.