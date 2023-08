Jade Picon surge com look idêntico ao do ex, João Guilherme

Ex-BBB e atriz Jade Picon surpreende ao aparecer usando as mesmas roupas e acessórios do ex-namorado, João Guilherme

A influenciadora digital Jade Picon chamou atenção dos seguidores após desembarcar na noite de terça-feira, 01, no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro. Isso porque a atriz estava usando o mesmo look que seu ex-namorado, João Guilherme.

De casaco, boné e bolsa iguais aos do filho do cantor Leonardo, do relacionamento com Naira Ávila, a ex-BBB deixou os fãs do ex-casal animados.

Vale lembrar que Jade Picon e João Guilherme namoraram por três anos e anunciaram o fim do relacionamento em agosto de 2021. O famoso chegou a revelar que tem uma tatuagem íntima feita pela influenciadora na época em que estavam juntos.

Na manhã desta quarta-feira, 02, Jade Picon deu um show de boa forma fazendo exercícios em uma praia do Rio de Janeiro. Na areia, a influenciadora digital foi flagrada jogando futevôlei com muito estilo de look fitness. Ela ostentou mais uma vez seu abdômen desenhado durante o jogo.

Fotos: Gabriel Rangel/AgNews

João Guilherme surpreende ao surgir ao lado da mãe e irmão

No último domingo, 30, João Guilherme surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma foto ao lado de sua família. O ator apareceu com a mãe, Naira Ávila e com o irmão mais novo, Pietro.

Com um gorro verde estiloso e um moletom preto, João posou com sua família em uma selfie no espelho. Abraçado com ele estava o irmão Pietro, e atrás dos meninos estava Naira. “Um domingo preguiça com coração quentinho”, escreveu João na legenda da postagem.

Recentemente, João embarcou para Goiânia para celebrar o aniversário de seu pai, Leonardo. A festa do cantor sertanejo, que reuniu todos os seis filhos de Leonardo, deu o que falar. O ator ainda fez uma homenagem a Poliana Rocha, esposa de Leonardo, após desentendimentos familiares.