João Guilherme surpreende ao surgir ao lado da mãe e do irmão: “Coração quentinho”

O ator João Guilherme surgiu em suas redes sociais aproveitando o fim de semana ao lado da mãe Naira Ávila e do irmão Pietro

Neste domingo, 30, João Guilherme surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma foto ao lado de sua família. O ator apareceu com a mãe, Naira Ávila e com o irmão mais novo, Pietro.

Com um gorro verde estiloso e um moletom preto, João posou com sua família em uma selfie no espelho. Abraçado com ele estava o irmão Pietro, e atrás dos meninos estava Naira. “Um domingo preguiça com coração quentinho”, escreveu João na legenda da postagem.

Nos comentários da publicação, quem roubou a cena mesmo foi Naira, que recebeu diversos elogios. “A mãe do João parece uma menininha, tão linda”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Caramba! Sua mãe é linda”. Outra admiradora ainda elogiou: “A Naira é belíssima”.

Os seguidores de João Guilherme também rasgaram elogios para toda a família nos comentários da postagem. “Que amor”, comentou um seguidor. Outra fã escreveu: “Meus lindos”. E uma página de fãs dedicada a João Guilherme elogiou: “Coisas mais lindas”.

Recentemente, João surpreendeu ao embarcar para Goiânia para celebrar o aniversário de seu pai, Leonardo. A festa do cantor sertanejo, que reuniu todos os seis filhos de Leonardo, deu o que falar. Leonardo fez dancinha com João, e o ator ainda fez uma homenagem a Poliana Rocha, esposa de Leonardo.

Porém, houve um estranhamento entre João e seu irmão Zé Felipe, durante uma festa, os dois manifestaram suas posições políticas divergentes e deram o que falar na internet e na festa em Goiânia.

Vale lembrar que João é fruto de um breve relacionamento entre Naira e Leonardo. O cantor sertanejo e a dançarina se envolveram rapidamente em 2001, quando Leonardo e Poliana Rocha estavam dando um tempo no casamento.

Treta!

A política foi razão de uma grande briga familiar, que chegou a ser pública. Isso porque, João Guilherme foi bem crítico e falou abertamente sobre o que achava de seu pai apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro.

"Hoje tô triste. Sei bem e a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma me enoja", escreveu o jovem em suas redes sociais na época.

A jornalista Poliana Rocha saiu em defesa do marido e respondeu João publicamente: "Como isso me chateia! A que ponto chegamos! João Guilherme, por favor, respeite o seu pai e a sua escolha (livre arbítrio)".