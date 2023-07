Fez o L? João Guilherme é acusado de provocar Zé Felipe com gesto político

João Guilherme é acusado de provocar o irmão no aniversário do pai, Leonardo

Filho do cantor sertanejo Leonardo, o jovem João Guilherme se envolveu em uma nova polêmica nas redes sociais. É que ele foi acusado de "fazer o L" para provocar o irmão, o também cantor Zé Felipe.

Em um vídeo que está circulando nas redes sociais e gravado nos bastidores da festa de 60 anos do pai, os dois aparecem trocando sinais. Ele primeiro faz o L, símbolo ligado a Lula. O irmão então revida e faz um sinal de 22 com as mãos, referência a Bolsonaro.

Nas redes sociais, fãs não gostaram do momento. "Dois patéticos brigando por política", criticou um. "Imagina a essa altura do campeonato ainda ser Bolsominion. Por isso parece um robô no palco", alfinetou outro. "Tão feito essas briguinhas. Que ano é hoje?", reclamou outro.

Leonardo comemorou nesta terça-feira, 25, seu aniversário de 60 anos. Ele celebrou a data ao lado da família e da esposa, a empresária Poliana Rocha. Foi ela quem preparou tudo com carinho e luxo para celebrar o marco na vida do artista.

Nas redes sociais, ela mostrou a família embarcando para Goiânia, capital de Goiás. É lá, na fazenda do sertanejo, que acontece a festa. Em fotos e vídeos, vários familiares aparecerem reunidos - entre eles os filhos Zé Felipe, Pedro Leonardo, Jessica Beatriz, Monyque Costa, Matheus Vargas e João Guilherme.

"Tá tudo tão lindo. Todo mundo aqui, olha, o buffet, a decoração. Agora vão servir o almoço. Os filhos estão aqui e quero muito agradecer, tá tudo impecável", comemorou a esposa do cantor ao mostrar os detalhes da festa.

Veja: