Leonardo reúne filhos em aniversário; conheça os seis herdeiros do cantor!

Cantor Leonardo completou 60 anos e ganhou festa luxuosa organizada pela mulher, Poliana Rocha, que reuniu os 6 filhos do artista

O cantor Leonardo conseguiu reunir a família toda na comemoração de seus 60 anos, completados na última terça-feira, 25, que aconteceu na Fazenda Talismã, na cidade de Jussara, em Goiás!

A esposa do artista, Poliana Rocha, foi a responsável pela organização do evento que contou com um show do cantor Amado Batista. Além dos herdeiros de Leo, os netos também estiveram na festa.

Leonardo é pai de seis filhos, todos de mães diferentes, e mantém uma relação saudável com os herdeiros. Veja:

Pedro Leonardo, o primogênito de Leo, tem 36 anos e é fruto do relacionamento do cantor com a primeira esposa, Maria Aparecida Dantas. Os dois se separaram em 1988, mas Pedro seguiu os passos do pai. Ele fez sucesso nos 2000 com uma dupla ao lado do primo, Thiago, filho do falecido cantor Leandro (1961 - 1998). A parceria dos primos terminou em 2012, após Pedro sofrer acidente grave de carro. Além de cantar, ele é palestrante e apresentador.

Monyque Isabella, de 31 anos, é fruto do breve relacionamento de Leonardo com a empresária Sandra Helena. Apesar da discrição, ela soma mais de 400 mil seguidores no Instagram. Formada em Relações Internacionais, também é estudante de Agronomia.

Aos 29 anos, Jéssica Costa é a terceira herdeira de Leonardo, da relação com Priscila Beatriz, que mora nos Estados Unidos. Jéssica é influenciadora digital e foi casada com Sandro Pedroso, de quem se divorciou em 2020.

Zé Felipe tem 25 anos e é fruto do casamento de Leonardo com sua atual esposa, Poliana Rocha. Marido da influenciadora Virginia Fonseca, também seguiu a carreira do pai. Leo e Poliana tiveram idas e vindas, e Zé nasceu menos de um mês antes do quinto filho do cantor.

Também com 25 anos, Matheus Vargas é filho de Liz Vargas, uma das namoradas de Leonardo durante a separação de Poliana Rocha. Matheus também está seguindo carreira musical.

O caçula de Leonardo, João Guilherme, de 21 anos, é fruto de um namoro do cantor durante o período em que estava separado de Poliana. O ator e influenciador é herdeiro do sertanejo com a jornalista e ex-dançarina Naira Ávila.

Os netos de Leonardo são: Maria Sofia, 11 anos, e Maria Vitoria, de cinco anos, filhas de Pedro. Jéssica foi a única que deu um neto menino, Noah. As caçulas são Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de apenas nove meses de vida.

João Guilherme exalta a madrasta, Poliana Rocha, após desentendimento familiar

Após protagonizarem uma confusão por conta de política, João Guilherme fez questão de enaltecer a madrasta, Poliana Rocha, na web. Ele surpreendeu os fãs ao publicar um clique coladinho com a empresária no aniversário do pai, Leonardo. "Maedrasta linda de chique, que conseguiu fazer milagre unindo todas as crias do Sr. Leonardo", disse no post.