Treta política quase dividiu família de Leonardo na eleição; relembre

Decisão de Leonardo durante eleição de 2022 provocou revolta em fãs e gerou intrigas entre familiares

A última eleição presidencial no Brasil envolveu uma grande disputa política, principalmente entre alguns familiares. O debate foi tão grande, que também atingiu famosos como Leonardo (60), que por pouco não perdeu contato com João Guilherme (21), seu filho mais novo.

A confusão surgiu logo após Leonardo demonstrar publicamente seu apoio à candidatura de Jair Bolsonaro. A situação provocou revolta em fãs e no próprio filho, que lamentou a decisão do pai através das redes sociais.

"Hoje tô triste. Sei bem e a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma me enoja", escreveu.

Em seguida, o ator relembrou a polêmica protagonizada por Bolsonaro, a qual ele foi acusado de assediar adolescentes. Segundo João, a decisão do pai colocou em questão os posicionamentos de Leonardo.

"É tanta ignorância que nem sei. É como se eu não tivesse minhas duas irmãs mais velhas que já tiveram 14, 15 anos… ou minhas sobrinhas. Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do Governo perante a ciência e a vacinação fossem um só um delírio. Peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu Pai. Eu amo ele, por isso peço perdão", continuou João Guilherme.

A fala de João provocou uma postagem de Poliana Rocha, sua madrasta. Segundo a influenciadora, o artista estava sendo ingrato em atacar o pai daquela maneira. "Como isso me chateia! A que ponto chegamos! João Guilherme, por favor, respeite o seu pai e a sua escolha (livre arbítrio)", iniciou.

"Sempre te tratamos com muito amor. Ele honrou suas obrigações de pai. Pagou pensão até os seus 18 anos, corretamente, viagens, e tudo que você precisou. Você sempre foi acolhido por nós com amor e carinho", alegou Poliana.

SUPERAÇÃO E UNIÃO FAMILIAR

Mas apesar das divergências, João Guilherme, Leonardo e Poliana seguem com uma relação firme e forte. Nesta segunda-feira, 24, durante o aniversário do patriarca, o ator esteve presente e fez questão de registrar o encontro da família.

Em seu perfil do Instagram, João mostrou que viajou para Goiânia, para participar da festa de aniversário do pai, que aconteceu na Fazenda Talismã. Ao publicar os registros no feed, ele escreveu uma bela homenagem.

"Feliz 60 anos, meu pai, te amo! Simples assim, faço parte de ti e você também habita dentro de mim. Juntos somos um pouco um do outro, a gente sabe disso", disse.