João Guilherme causa ao ensinar dancinha para Leonardo: ‘Caótico’

Ator João Guilherme causa alvoroço nas redes sociais ao ensinar coreografia de funk para o pai, o cantor sertanejo Leonardo

Se depender de João Guilherme, Leonardo está pronto para incluir algumas coreografias diferentonas em seus shows de sertanejo. É que o filho caçula do cantor dividiu um registro pra lá de inusitado em suas redes sociais nesta sexta-feira, 28. No vídeo, o ator aparece fazendo uma dancinha viral ao lado do pai.

Em seu perfil no Tik Tok, João Guilherme compartilhou o registro em que surge requebrando ao som de um funk. Leonardo tenta acompanhar os movimentos rápidos do filho na companhia de um de seus netos, o pequeno Noah, que é filho de Jessica Beatriz, fruto do antigo relacionamento com Priscila Beatriz, que se diverte com o avô.

“Tive que dar uma ritmada por aqui, não é? Bibi Perigosa, te amo”, o ator brincou na legenda do clique. Nos comentários, os fãs se divertiram com o momento de descontração em família: “João Guilherme bem apocalíptico”, disse uma seguidora. “Amei as duas versões, um sertanejo raiz e um jovem caótico”, elogiou outra admiradora.

Vale lembrar que recentemente, a família de Leonardo protagonizou um verdadeiro reencontro para celebrar os 60 anos do músico. João Guilherme, que estrela as sérias 'Vicky e a musa' no Globoplay e 'De volta aos 15', na Netflix, agradeceu a madrasta, Poliana Rocha, por apaziguar as tretas políticas entre os irmãos e organizar o encontro dos seis filhos do cantor.

João Guilherme curte as filhas de Zé Felipe:

Durante a reunião em família para celebrar o aniversário de 60 anos de Leonardo, João Guilherme encantou ao compartilhar na rede social um momento fofo com as sobrinhas, as filhas de Zé Felipe com Virginia Fonseca, na fazenda do pai. Nos registros, o ator aparece curtindo a companhia das pequenas Maria Alice e Maria Flor.