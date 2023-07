João Guilherme revela tatuagem íntima feita pela ex, Jade Picon

Ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, revela tatuagem feita pela ex-namorada, a ex-BBB Jade Picon, em parte íntima

O filho do cantor Leonardo, ator João Guilherme participou do podcast Poccast, com Rafael Uccman e Lucas Guedez, na última quarta-feira, 05, surpreendeu os fãs ao revelar que tem uma tatuagem em parte íntima.

O artista, que está na série De Volta aos 15, da Netflix, contou sobre a tatuagem feita por seu ex-namorada, a influenciadora Jade Picon, durante o período em que se relacionaram.

Ele disse que a intérprete de Chiara na novela Travessia fez um pequeno "J" no bumbum dele. João ainda comentou que o rabisco foi feito quando os dois estavam na casa de um amigo dele, que é tatuador. "Eu tenho um 'j' que a Jade tatuou na minha bunda, mas é bem pequeninho", contou.

Mostrando que os dois mantém uma boa relação apesar do término, João afirmou que ainda tem a tatuagem e que já sugeriu que Jade também fizesse. "Quando a gente namorava, eu dizia que ela ficaria linda se fizesse umas tatuagens", falou. "Porque ela seria icônica se ela bancasse uma tatuagem no rosto irada. Jade é muito estilosa, uma menina maravilhosa. Se ela encontrasse alguma arte e 'jogasse' no rosto, seria icônico", acrescentou.

Durante o papo, João Guilherme desmentiu que recebeu um pedido de desculpas do ator Rafael Cardoso. Após ser atacado gratuitamente pela roupa que usava, ele disse que não recebeu qualquer mensagem do galã: "Eu vi que ele falou em algum lugar que me mandou mensagem, mas não achei. Eu acho legal se ele vier de alguma forma se retratar comigo, mas não é comigo. Não fiquei ofendido, não é comigo a retratação".

Confira a entrevista de João Guilherme:

João Guilherme abre o jogo sobre possível relacionamento com Maisa

João Guilherme foi o convidado do programa “The Noite”, do SBT, de quarta-feira, 5. O jovem bateu um papo com Danilo Gentili e, dentre os assuntos, foi questionado sobre a torcida de alguns fãs para que ele viva um romance com a amiga, Maisa Silva.

“Shippam cara, muito. Eu amo muito a Maisa e ela me ama. Então a gente é muito carinhoso um com o outro e a gente é próximo há muito tempo. A gente já gravou, já viu o outro passar vergonha, todo mundo já namorou, já voltou. Então a rapaziada fica nessa porque sempre que estou com a Má também faço questão de registrar. É amor, já. Amor romântico, não. Quer dizer, quem sou eu para dizer isso?! Só Deus sabe, mas amor romântico, não”.