Jade Picon causa comoção na internet ao posar com vestido decotado

A influenciadora Jade Picon recebeu chuva de elogios de seus seguidores ao surgir em fotos usando um vestido longo e decotado

Nesta quarta-feira, 17, Jade Picon deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos mostrando seu look.

A influenciadora surgiu esbanjando beleza e estilo com um vestido preto longo, todo recortado que deixava sua barriga e cintura à mostra. Para complementar o look, Jade usava sandálias de uma marca de grife.

Nas fotos feitas por Matheus Yashi, Jade surgiu posando e fazendo carão enquanto segurava uma biografia da pintora Frida Khalo.

“São demais os perigos dessa vida para quem tem paixão, principalmente...”, escreveu a atriz da novela “Travessia” parafraseando uma canção de Vinicius de Moraes.

Os seguidores de Jade adoraram as fotos do look e rasgaram elogios nos comentários da publicação. “Sempre linda”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Perfeição”.

Outro fã reagiu às fotos dizendo: “De todas as obras-primas da natureza, você é a maior!”. E outra seguidora elogiou a intérprete de Chiara: “Absolutamente absurda”.

Recentemente, Jade deixou seus admiradores suspirando ao surgir na praia com um look curtinho. A morena usava um cropped que deixava sua barriga à mostra e uma calcinha asa-delta que evidenciava seu bumbum.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Memórias!

Neste último final de semana, Jade Picon fez uma bela homenagem no Dia das Mães em suas redes sociais para a sua mãe Mônica Santini.

A estrela compartilhou uma foto em preto e branco do seu parto ao lado de sua mãe e encantou seus seguidores.