Jade Picon encanta seguidores ao publicar foto de seu nascimento

A influenciadora Jade Picon celebrou o Dia das Mães publicando em suas redes sociais uma foto de seu nascimento

Neste domingo, 14, Jade Picon encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma foto de seu nascimento.

A influenciadora publicou uma foto em preto e branco de sua mãe colocando a mãe em seu rosto logo após seu nascimento.

A foto foi uma bela homenagem de Jade para sua Mônica Santini no Dia das Mães e recebeu elogios de diversos seguidores.

Nos comentários, o irmão de Jade, Leo Picon brincou com a irmã: “Já nasceu com cara de chata e antipática”.

Os seguidores de Jade adoraram a foto do parto e elogiaram muito a Jade bebê. “Tão lindinha”, escreveu um fã. E outra seguidora notou: “Jade já nasceu fazendo biquinho”.

Os fãs da intérprete da personagem Chiara na novela ‘Travessia’ ainda desejaram um feliz Dia das Mães para Mônica. “Feliz Dia das Mães para Tia Mônica”, escreveu uma página de fãs de Jade. E outra seguidora comentou: “Amor puro”.

Primeiro Dia das Mães!

E a influenciadora Viih Tube celebrou seu primeiro Dia das Mães com a sua filha Lua, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer.

"Um compilado de momentinhos com minha pequena, meu primeiro Dia das Mães! Ser sua mãe é o melhor presente que Deus me deu, ser sua mãe é minha melhor versão, é a melhor parte de mim! Temos tantas coisas gostosas pra viver ainda, fico ansiosa ao pensar, mas ao mesmo tempo já tenho saudades dessa fase, sei que passa rápido demais, já já você tá correndo pela casa com seus irmãos mordendo sua fralda correndo atrás de você! Sou grata pela sua vida minha filha, sou grata por ser sua mãe!", escreveu mamãe de primeira viagem na legenda da postagem.