Com a pequena Lua, Viih Tube comemora seu primeiro Dia das Mães: ''O melhor presente''

Influenciadora e ex-BBB Viih Tube posta vídeo com registros inédito da filha, Lua, da relação com Eliezer, se declara e agradece

A mamãe de primeira viagem Viih Tube (22) está radiante com a chegada de sua primeira filha, a pequena Lua, de um mês de vida, e neste domingo, 14, a influenciadora encheu seu feed de amor ao celebrar seu primeiro Dia das Mães!

Com um vídeo reunindo diferentes momentos fofíssimos dos primeiros dias com a herdeira, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer (33), a loira se derreteu na publicação em sua conta no Instagram.

"Um compilado de momentinhos com minha pequena, meu primeiro dia das Mães! Ser sua mãe é o melhor presente que Deus me deu, ser sua mãe é minha melhor versão, é a melhor parte de mim! Temos tantas coisas gostosas pra viver ainda, fico ansiosa ao pensar, mas ao mesmo tempo já tenho saudades dessa fase, sei que passa rápido demais, já já você tá correndo pela casa com seus irmãos mordendo sua fralda correndo atrás de você! Sou grata pela sua vida minha filha, sou grata por ser sua mãe!", se derreteu Viih Tube ao legendar a publicação encantadora.

Confira o vídeo de Viih Tube com a filha Lua:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube faz desabafo sobre a maternidade e revela conquista da filha Lua

No sábado, 13, Viih Tube compartilhou com seus seguidores algumas atualizações sobre a filha Lua e fez um emocionante desabafo. Nos stories do seu Instagram, a influenciadora celebrou o fato de ter conseguido amamentar a filha sem sonda. “Não tô nem acreditando, tô boba, claro que são dias e dias, mas foi uma super conquista pra mim”, escreveu a ex-BBB.

Em outro story, a mãe de primeira viagem fez um desabafo sobre dias difíceis com a filha. “Ontem foi um dia bem difícil pra gente, passeio o dia todo sentada na cadeira de amamentação, fiquei tão exausta que já não conseguia alinhar mais meus pensamentos", começou contando.