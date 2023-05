Arrebitado, durinho e lisinho: Jade Picon vai à praia e bumbum rouba a cena

Jade Picon vai à praia com look inusitado e chama a atenção; veja as fotos

A atriz Jade Picon foi flagrada nesta terça-feira, 16, em um momento inédito na praia. Após fazer uma estreia arrebatadora na televisão, ela aproveitou o dia de calorão para mergulhar em uma praia no Rio de Janeiro.

A musa acordou cedinho, já que está de férias após o fim das gravações da novela Travessia. Mesmo com o tempo nublado, ela colocou em prática sua rotina de exercícios, algo que ela faz todas as semanas.

Dessa vez, ela apareceu com um top cropped de manga comprida na parte superior e uma calcinha asa-delta minúscula na parte inferior. Quem estava por lá também ficou impressionado com o tamanho do bumbum da musa. Lisinho e sem qualquer marquinha, ele surgiu empinado e deixou os seguidores e fãs sem fôlego com seu formato redondinho e bem arrebitado.

Recentemente, a atriz Jade Picon foi flagrada com um aerolook bem confortável para retornar ao Rio de Janeiro. A musa foi flagrada usando uma jaqueta estilo colegial, microshorts, óculos escuros e fones de ouvido. Ela tentou, mas não passou despercebida pelos olhares atentos dos admiradores que logo pararam a famosa para tirar algumas fotos. O look deixou os fãs perplexos.

Espetáculo de mulher

Nos últimos dias, Jade Picon contou que quer continuar atuando após a sua estreia em Travessia. “O desejo de continuar atuando existe e pretendo levar isso para a minha vida, mas também tenho outras partes da minha vida e carreira que precisam da minha atenção após o fim das gravações”, disse ela à Harper's Bazaar Brasil.

Além disso, ela comentou sobre as críticas que recebeu ao longo da novela. “As críticas construtivas eu trouxe muito para mim e me ajudaram a evoluir no meu trabalho. Os comentários baseados em ódio, lidei como sempre lido, que é não engajar, não deixar que isso afete a minha vida”, contou.