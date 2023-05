Jade Picon curte dia de sol na praia em plena segunda-feira para se exercitar

Influenciadora e atriz Jade Picon pratica futevôlei nas areias do Rio de Janeiro e exibe corpão impressionante

Nesta segunda-feira, 15, a atriz e influenciadora digital Jade Picon (21) usou suas redes sociais para deixar todos seus seguidores com inveja! A musa abriu um álbum de fotos com uma ida à praia nas areias da cidade do Rio de Janeiro, curtindo o sol para se exercitar, praticando um pouco de futevôlei.

“Antes dos trabalhos, a minha segunda geralmente começa assim. Grata demais”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Jade aparece fazendo exercícios nas areias da cidade maravilhosa, enquanto usa um biquíni vinho, cobrindo a parte de cima com uma blusa de manga longa, completando o look com um óculos escuro e um boné branco para se proteger do sol. Os cliques foram feitos pelas lentes do fotógrafo Matheus Yashi.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a beleza e o corpão escultural da atriz. “Linda linda linda”, escreveu a atriz Grazi Massafera, com quem atuou durante a novela Travessia. “Como pode ser tão surreal de linda”, exaltou uma outra internauta. “Linda, mas se soubesse jogar seria a mulher perfeita”, brincou um terceiro seguidor. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas e carinhas de apaixonados enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Jade Picon.

Veja a postagem feita pela atriz e influenciadora digital Jade Picon mostrando seu dia de folga na praia jogando futevôlei nas areias do Rio de Janeiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)



Jade Picon tenta passar despercebida ao desembarcar em aeroporto:

Jade Picon elegeu um aerolook bem confortável para retornar ao Rio de Janeiro na última quinta-feira, 11, e roubou a cena com sua beleza. A musa foi flagrada usando uma jaqueta estilo colegial, microshorts, óculos escuros e fones de ouvido. Ela tentou, mas não passou despercebida pelos olhares atentos dos admiradores que logo pararam a famosa para tirar algumas fotos.