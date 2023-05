Disfarçada? Jade Picon tenta passar despercebida ao desembarcar em aeroporto do Rio de Janeiro

Jade Picon desembarca com microshorts, deixa pernões à mostra e é tietada pelos fãs; veja fotos

É carisma que fala? A atriz Jade Picon (21), que interpretou a personagem Chiara em Travessia, novamente contagiou o público com sua simpatia nesta quinta-feira, 11, enquanto desembarcava no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Ela elegeu um aerolook bem confortável para mais uma viagem e roubou a cena com sua beleza e simpatia. De jaqueta estilo colegial, microshorts, óculos escuro e fones de ouvido, ela não passou despercebida pelos olhares atentos dos admiradores que logo pararam a famosa para tirar algumas fotos.

Além de ser uma estrela nas telinhas, Jade é sucesso nas redes sociais, recentemente a artista deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagramalgumas fotos esbanjando beleza e estilo com um cropped de grife que deixava sua barriga sarada à mostra.

Leia também:Jade Picon é detonada após exibir bagunça em casa: ‘Cada uma’

VEJA AS FOTOS DE JADE PICON DESEMBARCANDO NO AEROPORTO:

Foto: Pereira/AGNEWS

Foto: Pereira/AGNEWS

Foto: Pereira/AGNEWS

Foto: Pereira/AGNEWS

Cena de Jade Picon e Grazi Massafera é elogiada

No último capítulo da novela Travessia, Jade Picon e Grazi Massafera contracenaram e o público elogiou o desempenho delas. A cena foi sobre o encontro virtual de Chiara e Débora. A cena repleta de emoção comoveu os internautas, que celebraram o encontro das duas atrizes em cena.

"Coisa mais linda a Chiara e a Débora! Jade e Grazi coisa mais linda", disse um internauta. "Grazi Massafera passou por muita coisa até ser uma atriz renomada e ver ela apoiando a Jade, até no último momento foi lindo. O que não fizeram pela Grazi, ela fez pela Jade. Duas ex BBB emocionam em cena!", comentou outro. "Que cena da Jade com a Grazi. Jade Picon dominando o último capítulo brilhantemente", escreveu mais um.