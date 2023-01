Iza surge poderosa ao assumir novo visual de franjinha: “É uma miragem!”

Decidindo inovar, a cantora Iza surgiu na web com tranças e arrancou suspiros dos admiradores

Na tarde desta terça-feira, 31, Iza (31) surpreendeu os seguidores e provou mais uma vez que ela expert quando o assunto é beleza.

Para encerrar o mês, a cantora resolveu inovar e aderiu o visual de franjinha de tranças, que realçou ainda mais a sua aparência.

Em uma série de fotos compartilhadas em sua conta oficial no Instagram, a morena surgiu maravilhosa ao exibir o novo estilo das madeixas. “Fala tu, meu talismã", escreveu ela na legenda da postagem.

Para arrebatar completamente o coração dos fãs, a musa elegeu um vestidinho midi laranja que realçou suas curvas a deixando ainda mais elegante.

Ao verem a nova versão da artista, os admiradores babaram: “Iza do céu, véi eu sou cardíaco”, disse um; “Rainha, simples assim!”, disparou outro. "Você é tão linda que nem parece ser de verdade!”, elogiou um terceiro.

Ainda recentemente, nas redes sociais Iza colocou o corpão sarado para jogo, durante seu período de férias na Ásia.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE IZA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Será?

Ainda nas últimas semanas, a cantora Iza foi um dos assuntos mais comentados da web, após surgir rumores sobre um novo romance envolvendo ela e o jogador de futebol Yuri Lima.

Tudo começou quando Yuri Lima mostrou uma foto feita em um ambiente escuro e só deixou à mostra as silhuetas dele e de uma mulher.

Nas redes sociais, os internautas escreveram mensagens como: “Simplesmente Yuri Lima, volante ex-Santos e Fluminense, com a cantora Iza (risos) O homem ganhou na loteria: sorte no jogo e sorte no amor”, disse um internauta. “Certeza que é o gol mais lindo que ele já fez na carreira”, afirmou outro.