Novo affair? Iza é apontada como mulher misteriosa em foto de jogador de futebol

Jogador de futebol Yuri Lima compartilha foto com mulher misteriosa e fãs cogitam que pode ser a cantora Iza. Entenda!

A cantora Iza está solteira desde o fim do casamento com o produtor Sergio Santos e está sendo alvo de rumores sobre novo romance. Solteira, ela foi apontada como novo affair do jogador de futebol Yuri Lima. Isso porque ele postou uma foto com uma mulher misteriosa .

Tudo começou quando Yuri Lima mostrou uma foto feita em um ambiente escuro e só deixou à mostra as silhuetas dele e de uma mulher. Ele não revelou a identidade da mulher e os fãs começaram a cogitar quem seria a eleita. Então, os internautas começaram a apontar que a mulher misteriosa possa ser a cantora Iza. Por enquanto, Iza não se pronunciou sobre os rumores.

Nas redes sociais, os internautas escreveram mensagens como: “Simplesmente Yuri Lima, volante ex-Santos e Fluminense, com a cantora Iza (risos) O homem ganhou na loteria: sorte no jogo e sorte no amor”, disse um internauta. “Certeza que é o gol mais lindo que ele já fez na carreira”, afirmou outro. “Fui nos stories dela, a mina tá num país asiático, eu acho que talvez não seja ela ou seja uma foto antiga”, declarou mais um, citando as férias de Iza.

Simplesmente Yuri Lima, volante ex-Santos e Fluminense, com a cantora Iza.



Kkkkkkkkkkk o homem ganhou na loteria: sorte no jogo e sorte no amor. 🤣 pic.twitter.com/jFAuPltlU0 — FutebolNews (@realfutebolnews) January 17, 2023

Recentemente, a equipe da cantora Iza desmentiu os rumores de que ela teria vivido um affair com um bailarino de sua equipe e indicou que ela está envolvida com outra pessoa, mas não revelaram a identidade. “A informação de que ela está com o bailarino não procede. Ela, inclusive, passou o ano novo com outra pessoa”, informaram.

Iza arrasa em nova foto de biquíni

A cantora Iza (32) elevou a temperatura das redes sociais ao ostentar o seu corpo repleto de curvas em um novo ensaio fotográfico. Desta vez, a beldade foi fotografada usando um top e um biquíni pink fininho enquanto caprichava na pose.

A foto foi compartilhada pelo make-up artist André Veloso e mostrou a artista ostentado sua pele perfeita e o corpão sarado. “Sextou Brasil. A deslumbrante Iza pondo fogo na timeline”, disse ele na legenda do clique.