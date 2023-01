Iza exibe corpão repleto de curvas ao usar biquíni fininho

A cantora Iza arrancou suspiros dos fãs ao ostentar sua beleza deslumbrante em foto com look ousado

A cantora Iza (32) elevou a temperatura das redes sociais ao ostentar o seu corpo repleto de curvas em um novo ensaio fotográfico. Desta vez, a beldade foi fotografada usando um top e um biquíni pink fininho enquanto caprichava na pose.

A foto foi compartilhada pelo make-up artist André Veloso e mostrou a artista ostentado sua pele perfeita e o corpão sarado. “Sextou Brasil. A deslumbrante Iza pondo fogo na timeline”, disse ele na legenda do clique.

Nesta semana, Iza chegou a ser alvo de que estaria vivendo um affair com um integrante de seu ballet. Porém, ela negou o suposto romance. A equipe dela informou que a artista passou o ano novo com outra pessoa, mas não revelou a identidade da pessoa. “A informação de que ela está com o bailarino não procede. Ela, inclusive, passou o ano novo com outra pessoa”, informaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andre Veloso (@andrevelosoreal)

Iza surge de topless em novas fotos

No início da semana, a cantora Iza (32) agitou as redes sociais ao aparecer de topless. A beldade fez um novo ensaio fotográfico na praia e dispensou a parte de cima do biquíni durante um banho de mar.

Nas fotos, a artista escondeu a sua intimidade com os braços e caprichou nas poses ao surgir se banhando na água do mar. O ensaio fotográfico foi feito pela fotógrafa Carol Caminha. Ela foi muito elogiada pelos seus fãs e amigos. “Coisa mais linda”, disse um seguidor. “A mulher mais linda desse Brasil”, contou mais um. “Oi sereia”, declarou a cantora Pocah. "Deusa", escreveu a atriz Grazi Massafera.