Iza nega affair com bailarino e diz que saiu com outra pessoa

A cantora Iza se pronuncia após rumores de que estaria saindo com um bailarino de sua equipe

A cantora Iza negou os rumores de que estaria vivendo um affair com o bailarino Wallace Costa. Nesta quarta-feira, 4, o Jornal Extra publicou uma reportagem dizendo que os dois estaria se conhecendo melhor, mas a equipe de Iza negou.

A assessoria de imprensa de Iza informou que ela não está se relacionando com o bailarino e que ela saiu com outra pessoa. “A informação de que ela está com o bailarino não procede. Ela, inclusive, passou o ano novo com outra pessoa”, informaram. Porém, a identidade da outra pessoa não foi revelada.

Iza tem uma viagem marcada para breve para fora do Brasil e ficará fora por um mês. Vale lembrar que a cantora se apresentou no réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, que foi transmitido pela Globo no Show da Virada.

Iza está solteira desde o fim do casamento com o produtor Sérgio Santos em outubro de 2022.

Iza surge de topless em novas fotos

No início da semana, a cantora Iza (32) agitou as redes sociais ao aparecer de topless. A beldade fez um novo ensaio fotográfico na praia e dispensou a parte de cima do biquíni durante um banho de mar.

Nas fotos, a artista escondeu a sua intimidade com os braços e caprichou nas poses ao surgir se banhando na água do mar. O ensaio fotográfico foi feito pela fotógrafa Carol Caminha. Ela foi muito elogiada pelos seus fãs e amigos. “Coisa mais linda”, disse um seguidor. “A mulher mais linda desse Brasil”, contou mais um. “Oi sereia”, declarou a cantora Pocah. "Deusa", escreveu a atriz Grazi Massafera.