Novo affair? Iza estaria conhecendo melhor um bailarino, diz jornal

A cantora Iza pode estar vivendo um novo romance! Ela estaria se aproximando de um membro de sua equipe

A cantora Iza (32) pode estar vivendo um novo affair! De acordo com o jornal Extra, ela estaria em um affair com um bailarino de sua equipe, o Wallace Costa.

A publicação revelou que o romance é discreto e ela não falou para quase ninguém sobre estar conhecendo melhor o rapaz. Inclusive, os fãs já estariam shippando os dois juntos há algum tempo. Os rumores teriam começado depois que eles contracenaram no clipe da música Três, no qual interpretaram um casal.

Wallace Costa é bailarino desde a infância e já fez parte das equipes de dança de MC Koringa e Latino. Ele é natural do Rio de Janeiro. Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre os rumores de affair.

Vale lembrar que Iza anunciou o fim do casamento com o produtor Sérgio Santos em outubro de 2022.

Iza surge de topless em novas fotos

No início da semana, a cantora Iza (32) agitou as redes sociais ao aparecer de topless. A beldade fez um novo ensaio fotográfico na praia e dispensou a parte de cima do biquíni durante um banho de mar.

Nas fotos, a artista escondeu a sua intimidade com os braços e caprichou nas poses ao surgir se banhando na água do mar. O ensaio fotográfico foi feito pela fotógrafa Carol Caminha. Ela foi muito elogiada pelos seus fãs e amigos. “Coisa mais linda”, disse um seguidor. “A mulher mais linda desse Brasil”, contou mais um. “Oi sereia”, declarou a cantora Pocah. "Deusa", escreveu a atriz Grazi Massafera.