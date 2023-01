De férias, Iza arrasa ao usar biquíni mínimo para banho de mar

A cantora Iza colocou o corpão sarado para jogo ao apostar no biquíni fininho para um banho de mar nas férias na Ásia

A cantora Iza foi curtir o seu período de férias na Ásia e está compartilhando tudo nas redes sociais. Nesta terça-feira, 17, ela registrou o seu banho no mar da região e colocou o corpão sarado para jogo.

Nas novas fotos, Iza apareceu usando apenas um biquíni fininho e lilás, que deixou à mostra as curvas impecáveis do corpo dela. Além disso, ela ostentou sua barriga reta e as pernas torneadas.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Um monumento”, afirmou um seguidor. “Estonteante de tão linda”, declarou outro. “Um espetáculo essa boneca”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Novo affair de Iza?

A cantora Izafoi apontada como o novo affair do jogador de futebol Yuri Lima por causa de uma dele com uma mulher misteriosa, que teria a mesma silhueta de Iza.

Tudo começou quando Yuri Lima mostrou uma foto feita em um ambiente escuro e só deixou à mostra as silhuetas dele e de uma mulher. Ele não revelou a identidade da mulher e os fãs começaram a cogitar quem seria a eleita. Então, os internautas começaram a apontar que a mulher misteriosa possa ser a cantora Iza. Por enquanto, Iza não se pronunciou sobre os rumores.