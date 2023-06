Iza leva fãs à loucura ao compartilhar selfie com look retrô: “Perfeita”

A cantora Iza recebeu chuva de elogios dos seus seguidores ao compartilhar selfie em que vestia look elegante

Nesta terça-feira, 27, Iza deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma selfie no espelho. A cantora surgiu com um look elegante na foto muito elogiada pelos seus fãs e famosos.

A jurada do programa “The Voice Kids” surgiu com um look composto por um vestido xadrez preto e branco, que lembrava peças clássicas dos anos 50. O visual retrô da artista ainda era composto por uma faixa no cabelo. Iza ainda usava óculos escuros de grife.

Na legenda da postagem, a dona do hit “Dona de Mim” escreveu um singelo: “Oi”. Nos comentários, a apresentadora Patrícia Ramos elogiou a namorada do atleta Yuri Lima: “Ai, ai... Perfeita e ela sabe”.

Os seguidores de Iza adoraram a foto e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Minha rainha, a mais bela”, escreveu um fã. E outra seguidora escreveu: “Perfeita”. Uma admiradora ainda elogiou: “Lindíssima”.

“Deusa”, comentou uma fã. E outro seguidor ainda escreveu reagindo à foto: “Perfeição”. E uma página de fãs dedicada à Iza elogiou: “Uma boneca”.

Neste final de semana, Iza causou comoção nas redes sociais ao surgir apenas de biquíni. A artista ostentou beleza e deu destaque para seu corpo escultural com a peça preta fininha.

E nos comentários, o namorado de Iza, o jogador de futebol Yuri Lima foi à loucura nos comentários da postagem com as fotos da amada. “Seu namorado é feliz”, disse ele, e completou: “Te amo”.

Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

UAU!

Quem também chamou a atenção das redes sociais nesta terça-feira foi a atriz Isis Valverde. A artista surgiu tomando sol na beira da piscina de sua mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Isis aproveitou o dia ensolarado do verão americano para renovar o bronzeado na beira da piscina. A mãe do pequeno Rael arrancou elogios dos seguidores ao posar com um biquíni fininho.