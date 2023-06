De biquíni, Iza deixa internautas babando ao renovar bronzeado de corpão escultural

Cantora Iza aproveita chegada do final de semana colocando corpão absurdo para jogo ao renovar bronzeado de biquíni

Sextou daquele jeito! Nesta sexta-feira, 23, a cantora e apresentadora Iza decidiu mexer com o coração de seus milhões de seguidores. Em suas redes sociais, a famosa ostentou seu corpão absurdo em novos cliques de biquíni, mostrando que aproveitou a chegada do final de semana para renovar seu bronzeado.

Na publicação que a cantora compartilhou através de seu perfil oficial no Instagram, Iza aparece aproveitando o dia de muito sol em sua casa, até mesmo tomando uma boa ducha, para dar aquela refrescada. “Sextou grandão. Meu talismã”, escreveu a famosa na legenda da postagem.

Usando um biquíni preto que acentuou o corpão da musa, Iza exibiu suas curvas impressionantes nas fotos, deixando seus seguidores completamente apaixonados, babando em sua beleza escultural. Com uma barriga chapada e um bumbum enorme, a cantora arrancou uma enxurrada de elogios na postagem.

“Meu Deus, absurda”, disparou a atriz e apresentadora Maísa Silva. “É um desaforo”, brincou Ju Amaral, irmã do falecido humorista, Paulo Gustavo. “Abençoadíssima”, exaltou uma terceira internauta. “Ô misericórdia”, “Você sempre coloca minha homossexualidade em cheque”, “A beleza da Iza paga imposto, IPVA, conta de água, energia… Isso tudo aí é uma mansão!”, são alguns outros comentários que podem ser vistos na publicação.

Além dos mais de milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Iza.

Iza surge em p

ose ousada no colo do namorado em nova foto e deixa internautas malucos

Recentemente, a cantora Izaagitou a internet ao compartilhar uma foto ousada ao lado do namorado, Yuri Lima. Juntos há poucos meses, os dois esbanjaram sensualidade em uma selfie inusitada feita no quarto em um momento romântico. É que ela aparece sentada no colo do amado, usando apenas um biquíni.