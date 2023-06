De costas, Isis Valverde revela bumbum empinado na piscina: 'Linda demais'

Isis Valverde revela corpaço escultural ao tomar sol na piscina de sua mansão nos EUA

A atriz Isis Valverde deu um show de beleza ao compartilhar novas fotos curtindo sua casa nos EUA. Nesta terça-feira, 27, a famosa publicou cliques aproveitando o dia de sol na companhia do filho, Rael Valverde Resende, e roubou a cena ao se exibir de biquíni.

Nos registros, a artista, que está morando fora do Brasil há meses desde sua separação do pai de seu herdeiro, apareceu renovando o bronzeado em várias poses e chamou a atenção ao colocar seu corpaço escultural para jogo.

De biquíni preto, Isis Valverde ostentou suas curvas torneadas em grande estilo. "By the pool", falou ela sobre curtir a piscina e o dia ensolarado.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a beleza da famosa. "Lindos", elogiaram a atriz e o filho. "É linda até com o pé sujo", falaram outros ao verem os pés dela com poeira. "Eu sou apaixonado, cara", brincaram. "Linda demais", babaram os fãs.

É bom lembrar que Isis Valverde está em um relacionamento sério com o ex-marido de Wanessa Camargo, o empresário milionária Marcus Buaiz.

Leia também:De vestido transparente, Isis Valverde faz a temperatura subir: 'Uma perfeição'

Veja as fotos de Isis Valverde na piscina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde fala sobre Marcus Buaiz: 'Maridão é maravilhoso'

A atriz Isis Valverde elogiou o seu atual namorado, o empresário Marcus Buaiz, em uma nova entrevista na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo. Ela contava sobre a sua vida entre os Estados Unidos e o Brasil quando fez elogio para o seu relacionamento amoroso.

“Fui muito corajosa. Tenho uma criança pequena e mudei minha vida assim. Mas estou muito feliz. O maridão é maravilhoso e a gente está ótimo”, disse ela, que não se considera morando fora do país. “Ninguém mora aqui. Essa palavra (morar) não existe para nós. Estamos sempre juntos e temos uma estada aqui e outra no Brasil”, garantiu.

Em breve, Isis Valverde volta ao Brasil por uma temporada para gravar uma série sobre Lampião e Maria Bonita para a Disney.

Por conta do relacionamento, Marcus Buaiz está procurando uma casa no Rio de Janeiro para ficar mais perto de Isis Valverde quando ela estiver no Brasil, informou o site Quem. Ele busca uma casa de alto padrão e perto da natureza. Além disso, ele também adquiriu um imóvel em Los Angeles, nos Estados Unidos, para quando estiver no exterior com a amada.