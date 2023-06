Namorado de Iza reage após ela exibir o bumbum em biquíni minúsculo

A cantora Iza exibe fotos com biquíni fio-dental e o namorado dela deixa comentário inesperado

A cantora Iza agitou as redes sociais na última sexta-feira, 23, ao exibir fotos usando apenas um biquíni fio-dental para renovar o bronzeado em casa. Agora, o namorado dela, o jogador de futebol Yuri Lima, reagiu ao post da amada e fez questão de comentar.

Nos comentários do post, ele deixou um recado apaixonado para a eleita e ganhou várias curtidas dos fãs dela. “Seu namorado é feliz”, disse ele, e completou: “Te amo”.

Nas fotos, Iza ostentou o seu corpo curvilíneo ao posar com o biquíni minúsculo em fotos de vários ângulos. Ela fez dois álbuns de fotos no Instagram com cliques mostrando o seu corpo sarado e também o seu rosto com maquiagem impecável.

Vale lembrar que Iza e Yuri vivem um relacionamento à distância, já que ela mora no Rio de Janeiro e ele vive no interior de São Paulo. “A gente fica muito à mercê das folgas, né? Quando ele tem folga, é quando a gente vai se encontrar, então eu vou até ele e ele vem até mim. Desta vez deu certo. A gente conseguiu ficar junto. Foi muito especial”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Então, ela falou sobre a profissão do amado. “Sempre gostei muito de futebol. Meu pai é louco por futebol. Então, eu sempre gostei muito, mas confesso que não estava acompanhando tanto nos últimos anos. Realmente encontrar o Yuri foi uma surpresa”, declarou.

Iza fala sobre o seu amor

Em entrevista na revista CARAS, a cantora Iza contou sobre o seu namoro com Yuri Lima. Os dois estão juntos há poucos meses e os fãs torcem pelo novo casal."Meu namoro ganhou uma proporção maior do que eu realmente poderia imaginar. De verdade, fico muito agraciada com o carinho que o público tem, posso dizer que estou muito feliz e que o Yuri é um presente que eu precisava na minha vida há muito tempo", disse ela.

Além disso, ela contou o que espera deste ano em sua vida. "Eu passei por momentos de transformações no fim de 2023 e posso dizer que eu estou em minha fase mais plena, de me permitir ser quem eu sou e de viver as minhas próprias escolhas. Cada hora sonho e quero uma coisa diferente. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, independentemente das expectativas dos outros: se querem álbum novo, se querem que eu case... Me forço a ser quem a IZA quer ser!", comentou.