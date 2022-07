Isis Valverde ostenta boa forma em clique de biquíni e chama a atenção: ''Mulherão''

A atriz Isis Valverde deixou os seguidores babando ao publicar foto de biquíni na praia

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 14h33

Isis Valverde (35) elevou a temperatura ao dividir registros quentes nas suas redes sociais.

No perfil do Instagram, a atriz abriu um álbum de fotos dos seus últimos dias nos Estados Unidos e deixou os seguidores babando com clique na praia.

Com um biquíni preto fininho, a musa ostentou o abdômen sarado em frente ao mar e arrancou elogios dos fãs.

"Ai caramba", disparou um internauta; "Quando talento e beleza se unem", declarou outra; "Não tem mais onde ser linda", brincou uma terceira; "Lindíssima", escreveu mais um.

Mais cedo, Isis Valverde decidiu mostrar um pouco da vida no país curtindo o verão em Malibu, no estado da Califórnia.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE ISIS VALVERDE