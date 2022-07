Isis Valverde exibe corpaço com look nude no litoral dos EUA: ''Uma sereia''

Atriz Isis Valverde abre álbum de fotos da vida nos Estados Unidos e arranca elogios ao posar com look que evidenciou suas curvas

06/07/2022

A atriz Isis Valverde (35) está curtindo uma temporada nos Estados Unidos!

Na terça-feira, 05, a gata decidiu mostrar um pouco da vida no país curtindo o verão em Malibu, no estado da Califórnia.

A mãe de Rael (3), fruto do antigo relacionamento com André Resende, exibiu suas curvas esculturais ao esbanjar sensualidade com um top de tiras finas e uma saia longa nude. Em outras imagens, publicadas na sequência em sua conta no Instagram, ela empinou o bumbum e posou com roupa de academia em meio à natureza.

"Verão", escreveu a estrela da Globo na legenda, em inglês.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "A mais linda", "Esculpida por divindades", "Deusa grega", "É uma sereia", "Essa mulher é muito DIVA", babaram os admiradores no post.

Isis Valverde encanta ao exibir gingado em vídeo

Recentemente, Isis Valverde mostrou seu gingado na web ao compartilhou um vídeo em que aparece dançando na sala de sua casa nos EUA. A famosa surgiu com um vestidinho florido dançando a música Caetano Veloso, do cantor Johnny Hooker, e falou sobre a falta do país. "Saudade bate #Brasil", declarou Isis.

Confira as fotos de Isis Valverde na Califórnia: