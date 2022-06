De vestido, Isis Valverde encanta ao exibir seu gingado em vídeo: ''Verdadeira deusa!''

Nos Estados Unidos, atriz Isis Valverde compartilha registro dançando música de Johnny Hooker e fala da saudade do Brasil

A atriz Isis Valverde (35) roubou a cena nas redes sociais na madrugada desta terça-feira, 28!

Curtindo temporada internacional na Califórnia, nos Estados Unidos, a artista compartilhou um vídeo em que aparece dançando na sala de sua casa.

Em seu feed no Instagram, a famosa exibiu o gingado ao surgir com um vestidinho florido dançando a música Caetano Veloso, do cantor Johnny Hooker.

"Saudade bate #Brasil", escreveu Isis na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os fãs destacaram a beleza da gata. "Perfeita", elogiou Hooker. "Que mulher", disse um. "Verdadeira Deusa!", exaltou outro. "Mulher linda", babou um terceiro. "Coisa linda", falou mais um. "Encantou o Brasil como a jovem Ana do Véu e até hoje preserva a mesma beleza, leveza e o sorriso", recordou um admirador sobre o primeiro papel de Isis nas telinhas.

Isis Valverde mostra o dia a dia com o filho Rael

Isis Valverde encheu seu feed de amor ao compartilhar um vídeo na companhia do filho, Rael (3), fruto do antigo casamento com André Resende. A mãe coruja surgiu se divertindo com o herdeiro e exibiu os momentos do dia a dia. "Muito amor envolvido", "O Rael a cada dia mais lindo e inteligente! Seu companheirinho", "Ele esta cada vez mais parecido com você", declararam os internautas.

