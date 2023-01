Isis Valverde ostenta beleza de biquíni em viagem à Bahia: ''Mulher mais linda''

Atriz Isis Valverde rouba a cena ao surgir de biquíni e esbanja corpaço ao abrir álbum de fotos de viagem para a Bahia

A atriz Isis Valverde (35) chamou atenção pela beleza natural ao publicar novas fotos de sua recente viagem de férias de fim de ano para a Bahia!

Na noite deste sábado, 07, a artista, que vai viver a socialite mineira Ângela Diniz (1944 - 1976), que foi assassinada pelo marido, conhecido como Doca Street, abriu mais um álbum de registros dos dias de descanso no nordeste.

Em alguns cliques, publicados em seu feed no Instagram, ela aparece sorridente usando um biquíni preto e exibindo suas curvas e o abdômen sarado. Isis também posou com um vestido claro midi fendado em uma das imagens da sequência.

"Céu?", questionou Isis Valverde na legenda da postagem.

Os fãs enalteceram Isis nos comentários do post. "Perfeição", "Linda como sempre", "Musa", "Deusa Isis", "Uma mulher linda num lugar bonito", "A mulher mais linda do universo", "Belíssima", "você roubou a beleza do mundo né? Sou fã", babaram os seguidores.

Recentemente, Isis se despediu de Caraíva e celebrou os melhores momentos de sua viagem pela cidade baiana. A famosa mostrou diversos momentos de sua passagem pelo lugar paradisíaco. No vídeo que publicou, podemos ver alguns looks escolhidos pela atriz, além dela se exercitando, para manter o corpinho sarado em dia, momentos com seus amigos, incluindo a atriz Fernanda Paes Leme, e passeios de barco e helicóptero.

Confira as fotos de Isis Valverde na Bahia:

