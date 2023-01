De look curtinho, Isis Valverde rouba a cena e destaca corpão na Bahia: ''Linda sereia''

Atriz Isis Valverde abre novo álbum de fotos de viagem à Bahia e arranca elogios dos seguidores pela beleza

A atriz Isis Valverde (35) deixou os fãs babando ao compartilhar novos registros de sua viagem para a Bahia na terça-feira, 03!

Colocando o seu corpaço escultural à mostra nas fotos publicadas em seu feed no Instagram, a artista deixou seus pernões torneados em evidência em alguns dos cliques em que aparece com um look branco curtinho.

Em Caraíva, a famosa ainda destacou a barriga sarada ao posar com um conjuntinho de cropped e saia. "Caraíva, meu amor", escreveu Isis Valverde ao legendar a publicação.

Nos comentários do post, os seguidores não pouparam elogios e exaltaram a beleza de Isis. "Deusa", babou uma fã. "Maravilhosa", disse outra. "Linda sereia", destacou uma terceira. "Vou parar de seguir, é muito sofrimento", brincou mais um.

Confira as fotos de Isis Valverde de look branco curtinho

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde abre álbum de fotos do ano novo

Solteira desde fevereiro do ano passado, a atriz Isis Valverde passou a virada do ano com amigos em Trancoso, no estado da Bahia.

Na segunda-feira, 02, ela abriu o álbum de fotos da viagem e recebeu elogios dos seguidores. "Toda linda", se derreteram. Nas imagens, Isis aparece exuberante com um vestido de seda, bolsa de plumas e sandália branca na praia. "Essa Isis é com certeza a mulher mais linda do mundo", escreveu um seguidor da atriz.

