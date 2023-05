Isis Valverde abre álbum de fotos no Brasil e posta clique romântico: ''Mais que perfeito''

Morando nos EUA, atriz Isis Valverde compartilha como foi sua semana no Brasil e surge ao lado de amigas e em registro romântico

A atriz Isis Valverde (36) usou as redes sociais no domingo, 21, para compartilhar os registros da semana. Em seu feed no Instagram, a artista mostrou como foram os dias no Brasil, já que atualmente está morando nos Estados Unidos.

Nas fotos, a famosa surgiu ao lado de Vanessa Giácomo (40) e uma outra amiga em noite de vinho, em bastidores de trabalho, além de exibir looks. Após confirmar seu namoro com o empresário Marcus Buaiz, ela surgiu em um clique romântico com espelho embaçado e um coração desenhado."Mais que perfeito", escreveu Valverde na postagem do photodump.

Nos comentários, Isis colecionou elogios dos seguidores. "Quero te ver", disse a atriz Dandara Mariana. "A beleza da Isis é surreal", "Você é perfeita", "Uma das mulheres mais lindas da atualidade. Beleza natural total", "Eu acho você uma falta de educação com as outras mulheres. Sucesso sempre", "Maravilhosa", "Deusa", exaltaram.

Confira as fotos de Isis Valverde no Brasil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde fala pela primeira vez sobre o namorado, Marcus Buaiz

Recentemente, Isis Valverde abriu seu coração e comentou pela primeira vez sobre seu namoro com o empresário Marcus Buaiz. A atriz ainda revelou a relação do novo amado com seu filho Rael, de quatro aninhos, fruto do relacionamento com o modelo André Resende.

“Assim como tudo na vida, ciclos terminam e outros começam. Pra mim, demorou um ano, mas tem gente que demora mais. Chega um momento em que a gente está disposto a iniciar uma nova fase. Estamos vivos. Cada relacionamento, seja amoroso ou de amizade, é bem-vindo", comentou Isis para a revista Quem.

Ela ainda comentou sobre os cuidados que tomou ao iniciar o relacionamento, considerando que tem um filho pequeno: “Existe um cuidado para deixar uma pessoa entrar na minha vida após o fim do meu casamento. É uma introdução de uma vida nova para uma criança, que vai estar ali convivendo com esse relacionamento".

Vale lembrar que Isis Valverde e André Resende anunciaram o fim do casamento em fevereiro de 2022. Em março deste ano, começaram a surgir rumores de um possível romance entre a atriz e Marcus Buaiz, que terminou seu relacionamento com a cantora Wanessa Camargo em maio do ano passado.