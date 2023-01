Indireta? Simaria surge de biquíni e diz: 'Em paz'

Após Simone contar que foi bloqueada pela irmã, Simaria posta mensagem nas redes sociais e exibe corpão sarado em destino paradisíaco

A cantora Simaria Mendes (40) surpreendeu os fãs ao compartilhar uma mensagem enigmática nas redes sociais. No último final de semana, a relação dela com a irmã, Simone Mendes (38), voltou a ser assunto na internet após uma declaração no programa Domingão com Huck. Agora, Simaria postou uma mensagem sobre 'paz' no Twitter .

Tudo começou quando Simone foi questionada se está brigada com Simaria depois do fim da dupla e deu a entender que foi bloqueada pela irmã. “Você conhece a música do Gusttavo Lima que diz: ‘Lembrei que estou bloqueada..’. Tem que dar risada. Eu vou deixar bem claro que ela é a razão da minha vida, ela é o amor da minha vida. Eu devo a ela muito do que sou hoje”, disse ela, e completou: “Então, se ela estiver triste comigo por algum motivo, me perdoe. Eu não sei… Mas a minha porta, o meu celular, a minha casa, meu amor, pra você sempre vai estar de pé, porque você é uma das coisas mais importantes que tenho na minha vida".

Então, na segunda-feira, 16, Simaria surgiu em uma nova foto no Twitter. Ela surgiu de biquíni branco e top curtinho ao curtir uma piscina com borda infinita em um destino paradisíaco. Na legenda, ela falou sobre estar em paz. “Nossa mente nunca está bem a não ser quando está em paz consigo mesma”, declarou.

Vale lembrar que a dupla Simone e Simaria chegou ao fim em meados de 2022 após as irmãs se estranharem publicamente. Na época, elas contaram que irmãs brigam, mas fazem as pazes rapidamente. Agora, Simone iniciou a sua carreira solo na música. Enquanto isso, Simaria está longe da música e dedicada a sua família.

Nossa mente nunca está bem a não ser quando está em paz consigo mesma 🤍 pic.twitter.com/9a5icNRu81 — Simaria (@SimariaMendes) January 16, 2023

Sensitiva faz previsão para Simaria Mendes

Em entrevista na TV CARAS, Lene Sensitiva fez previsão para a vida da cantora Simaria. Ela contou que a estrela pode retomar a dupla com a irmã, Simaria, e ainda engravidar.

“Simone e Simaria, quem acredita que acabou está bem enganado! Vão retornar sim, a dupla vai retornar e com muito sucesso. Falando nisso, quem está solteira é a Simaria, né? Tem um boy maravilhoso chegando na vida dela” Segura a barriga, ou você vai ficar grávida. Logo na primeira jogada de bola com o boy, Simaria pode ficar grávida. Não adianta dizer que tem DIU, não, porque o DIU não segura não. Não lute com isso, é dessa forma”, disse ela na TV CARAS.