Simone Mendes responde sobre relação com Simaria: ‘Vou deixar bem claro’

Simone Mendes é surpreendida com pergunta indiscreta sobre a irmã, Simaria, no Domingão com Huck: ‘Mas vocês estão brigadas?’

A cantora Simone Mendes (38) revelou como andar a sua relação com a irmã, Simaria (40), após o fim da dupla sertaneja. Em participação no programa Domingão com Huck, da Globo, ela foi surpreendida com uma pergunta se as duas estão brigadas e respondeu na lata .

Luciano Huck quis saber: “Mas vocês estão brigadas? O convívio familiar continua vivo e só o convívio profissional que foi descontinuado?”. Então, Simone contou: “Você conhece a música do Gusttavo Lima que diz: ‘Lembrei que estou bloqueada..’. Tem que dar risada. Eu vou deixar bem claro que ela é a razão da minha vida, ela é o amor da minha vida. Eu devo a ela muito do que sou hoje”.

Na sequência, a cantora mandou um recado direto para a irmã. “Então, se ela estiver triste comigo por algum motivo, me perdoe. Eu não sei… Mas a minha porta, o meu celular, a minha casa, meu amor, pra você sempre vai estar de pé, porque você é uma das coisas mais importantes que tenho na minha vida”, declarou.

Além da relação com a irmã, Simone Mendes relembrou a decisão de encerrar a dupla e seguir a carreira solo. “Eu tive que querer. [risos] Na vida da gente, a vida é feita de ciclos. E o meu e da minha irmã chegou. Ela não queria mais continuar cantando e ela está muito feliz da forma que ela está. Ela está com os filhos dela, que é uma coisa que ela queria muito. E eu gostaria de permanecer fazendo o que eu faço, que é continuar cantando. Eu entendi que é música me move, é meu combustível de alegria, eu amo estar no palco, e eu não poderia parar, não conseguiria me ver sem cantar”, contou.

Simone Mendes mostra fotos das férias

A cantora Simone Mendes (38) está curtindo as férias de final de ano em família e com muita diversão. Nesta quarta-feira, 28, ela foi tomar um banho de lagoa com a família e apareceu de biquíni nas redes sociais. Sem mostrar o seu corpo, a morena deixou à mostra apenas o decote poderoso.

Nas imagens, compartilhadas nos stories do Instagram, ela exibiu o top do biquíni e surgiu de óculos escuros enquanto renovava o bronzeado ao ar livre. Vale lembrar que Simone foi para um sítio com a família para aproveitar as festas de final de ano.