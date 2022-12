Simone exibe o decote poderoso ao usar biquíni nas férias em família

Simone Mendes deixa o decote à mostra ao registrar o seu momento de diversão durante dia de sol nas férias

A cantora Simone Mendes (38) está curtindo as férias de final de ano em família e com muita diversão. Nesta quarta-feira, 28, ela foi tomar um banho de lagoa com a família e apareceu de biquíni nas redes sociais. Sem mostrar o seu corpo, a morena deixou à mostra apenas o decote poderoso.

Nas imagens, compartilhadas nos stories do Instagram, ela exibiu o top do biquíni e surgiu de óculos escuros enquanto renovava o bronzeado ao ar livre. Vale lembrar que Simone foi para um sítio com a família para aproveitar as festas de final de ano.

No último final de semana, a cantora mostrou o presentão que ganhou do marido, o empresário Kaká Diniz, no Natal. Ele a presenteou com um relógio de luxo com diamantes avaliado em mais de R$ 112 mil. "Diga aí galera. Que cintilantes aqui, galera, coisa linda! Nossa, que lindo, hein! Obrigado, Jesus, por esse marido abençoado. Que Deus abençoe vocês que estão aí do outro lado, também", diz Simone. "E aprendam: deem um presente antecipado que é para não ter erro", ainda sugeriu Kaká.

Simone compara o fim da dupla com Simaria com a morte do pai: 'Terrível'

Simone Mendes participou do programa Fantástico, da Globo, falando sobre o fim da dupla com a irmã, Simaria, que acabou em meados de 2022. “Vou falar para você que foi a fase mais dura da minha vida, a dor mais terrível que vivi, comparada a perda do meu pai. Fiquei muitos dias sem dormir... crises de ansiedade. Foi muito difícil. Nossa, muito difícil”, disse ela.

Apesar do período de tristeza, Simone entregou que confia que isso tinha que acontecer. “Mas eu tive que entender que a vida tem um ciclo, que tem começo, meio e fim, que no final das contas eu acredito que sempre tem uma resposta do porquê que as coisas acontecem na vida da gente, sabe? Então, eu acredito que eu precisei viver isso para que a vida me mostra do porquê eu tenho que estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo hoje, vivendo o que eu tenho que viver hoje. Há algo, há uma promessa sobre a minha vida para viver o que estou vivendo hoje”, comentou.