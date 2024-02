Impressionante! Paula Fernandes choca com cinturinha na piscina

Que cintura é essa? Paula Fernandes choca ao exibir corpaço escultural ao se exibir na piscina em dia de sol; veja as fotos do momento

A cantora Paula Fernandes parou tudo na rede social ao compartilhar fotos se exibindo na piscina nesta quarta-feira, 28. Sempre dando o que falar com suas curvas esculturais, a sertaneja chocou novamente com sua cinturinha.

Ostentando sua barriga chapada e esbanjando beleza natural ao se refrescar no local, a famosa não passou despercebida ao posar com um biquíni preto e óculos escuros. Em frente a uma praia, a artista se destacou e roubou a cena com seus cabelos soltos.

"Dona de mim!", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas logo encheram a cantora de elogios. "Sereia", admiraram os fãs. "Maravilhosa! Podemos ver duas paisagens na foto!", escreveram os seguidores.

Nos últimos meses, a sertaneja dividiu opiniões ao compor um look com vestido e botas brancas. A combinação diferenciada deu o que falar entre os internautas. Antes disso, ela causou com um espartilho jeans.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

Paula Fernandes revela se deseja se casar

A cantora Paula Fernandes revelou se pretende se casar. Recentemente, a sertaneja respondeu a perguntas em sua rede social e falou se quer trocar alianças. Vale lembrar que ela saiu de um relacionamento há alguns meses.

Depois de anunciar o fim do namoro com o empresário Rony Cecconello, no mesmo dia em que Sandy falou que chegou ao fim seu casamento, Paula abriu o jogo com os fãs e surpreendeu ao se mostrar empolgada.

"Com certeza né, gente. Agora só falta encontrar um grande amor", comentou a famosa sobre ter vontade de subir ao altar com uma pessoa que ame muito.

Desde 2019, Paula Fernandes estava com Rony, com quem até chegou a sofrer um acidente de carro. Ao anunciar o fim da relação, ela disse: "Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor... sou feita de amor. Eu sigo a diante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo pra mim".