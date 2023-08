Humberto Martins surge quase irreconhecível ao aparecer barbudo

Novo visual! Humberto Martins deixa a barba crescer e exibe o novo visual durante almoço em restaurante

O ator Humberto Martins está com novo visual! Longe da TV desde que encerrou as gravações da novela Travessia, da Globo, o artista surgiu com a aparência diferente nas redes sociais nesta terça-feira, 15.

Ele mostrou que está com a barba volumosa e grisalha. A foto do novo visual dele foi tirada em um restaurante durante o seu almoço. “Almoçando uma quentinha de supermerdado. Amo a simplicidade e praticidade da vida. Não é bom?”, disse ele.

Nos comentário, os fãs aprovaram o novo visual. “É muito lindo”, afirmou outro. “Você é elegante de qualquer jeito”, escreveu mais um. “Gatão”, declarou mais um.

Humberto Martins nega rumores sobre sua saúde

Há pouco tempo, o ator Humberto Martins apareceu nas redes sociais para se manifestar após ser alvo de rumores sobre a sua saúde. Nos últimos tempos, ele virou o assunto após um colunista do programa A Tarde É Sua, da RedeTV, apontar que o ator estaria com Mal de Parkinson, que é uma doença neurológica. Ao ver a repercussão do assunto, o artista contou que está bem e seguindo a sua rotina de gravação.

"Esclarecimento sobre mentiras em notas na imprensa no dia de hoje. Boa noite e ótimo final de semana a todos", disse ele na legenda de um vídeo.

No depoimento, o ator afirmou: "Oi, pessoal, passando por aqui para falar com vocês um pouquinho e esclarecer aí certas coisas, porque tem muita gente preocupada, mandando para mim notícias de WhatsApp e me procurando, perguntando se eu estou bem. E gente até da minha família, mesmo, pessoas preocupadas, porque umas notas aí, caluniosas, mentirosas, que estão saindo na imprensa do meu respeito, sobre o meu estado de saúde".

"Então, só esclarecendo aqui que eu estou muito bem. Estou aqui no camarim gravando Travessia e esperando. Está tranquilo, queria desejar a vocês aí uma boa noite e um ótimo final de semana", finalizou.