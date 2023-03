Humberto Martins reage ao ver rumores sobre sua saúde: 'Está tranquilo'

Humberto Martins se manifesta ao ver rumores sobre sua condição de saúde circulando na internet: 'Pessoas preocupadas'

O ator Humberto Martins (61), que interpreta o Guerra na novela Travessia, da Globo, apareceu nas redes sociais para se manifestar após ser alvo de rumores sobre a sua saúde. Nos últimos dias, ele virou o assunto após um colunista do programa A Tarde É Sua, da RedeTV, apontar que o ator estaria com Mal de Parkinson, que é uma doença neurológica. Ao ver a repercussão do assunto, o artista contou que está bem e seguindo a sua rotina de gravação.

"Esclarecimento sobre mentiras em notas na imprensa no dia de hoje. Boa noite e ótimo final de semana a todos", disse ele na legenda de um vídeo.

No depoimento, o ator afirmou: "Oi, pessoal, passando por aqui para falar com vocês um pouquinho e esclarecer aí certas coisas, porque tem muita gente preocupada, mandando para mim notícias de WhatsApp e me procurando, perguntando se eu estou bem. E gente até da minha família, mesmo, pessoas preocupadas, porque umas notas aí, caluniosas, mentirosas, que estão saindo na imprensa do meu respeito, sobre o meu estado de saúde".

"Então, só esclarecendo aqui que eu estou muito bem. Estou aqui no camarim gravando Travessia e esperando. Está tranquilo, queria desejar a vocês aí uma boa noite e um ótimo final de semana", finalizou.

Que sacanagem ein? Humberto Martins acaba de postar um vídeo desmentindo a fake news envolvendo sua saúde. O homem está bem! pic.twitter.com/qERKssEGgC — Paulo Carvalho (@pcsilvaTV) March 10, 2023

