Heslaine Vieira, de 'As Five', exibe corpão escultural em clique de biquíni

A atriz Heslaine Vieira chamou a atenção ao postar um clique de biquíni nas redes sociais

A atrizHeslaine Vieira, conhecida por seus papais em Malhação e na série As Five, impressionou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 12, ao compartilhar uma foto ostentando seu corpaço ao curtir o dia ensolarado.

No clique postado no Instagram, a artista aparece deitada à beira-mar, exibindo seu corpão sarado ao surgir renovando o bronzeado usando um biquíni rosa e óculos escuros. Ela ainda dividiu outras fotos tiradas ao longo dos últimos dias, e em uma delas, está agarradinha com o namorado, Gustavo Xavier. "Good days dump", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores encheram a publicação de curtidas e elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Que vibe boa", escreveu outra. "Maravilhosa", afirmou mais uma admiradora.

Heslaine, vale dizer, estará na próxima novela das sete da TV Globo, Fuzuê. A trama substituirá Vai na Fé. Na trama, ela interpretará a dançarina Soraya Terremoto, amiga de Luna (Giovanna Cordeiro), a protagonista.

Confira as fotos:

Heslaine posa de biquíni - Reprodução/Instagram

Heslaine Vieira se arrepia ao relembrar bastidores de novo filme

Heslaine Vieira faz sua estreia como mãe na frente das câmeras no novo filme Derrapada, como a personagem Alicia, que engravida durante a adolescência. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre a experiência nos bastidores do filme e ainda se arrepiou ao relembrar gravação de cena de parto.

"Havia um cuidado muito grande com esse bebê. O Pedro [Amorim] só colocava o bebê bem no momento. Lembro de olhar isso muito admirada. Mesmo que pudesse colocar o bebezinho, ele falava: 'Não, vamos proteger ao máximo'. Foi uma cena muito emocionante, eu realmente me emociono. Quando o bebezinho entra no colo e eu olho para o Matheus, a gente está no ápice daquela emoção. É só assistindo a cena mesmo para entender. A gente embarcou. Nossa, a sensação ainda está aqui na minha pele, até agora", contou Heslaine Vieira, que se arrepiou durante entrevista à CARAS Brasil.