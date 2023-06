Heslaine Vieira se arrepia ao relembrar bastidores de novo filme: 'Cuidado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Heslaine Vieira se arrepiou ao relembrar bastidores de Derrapada

Heslaine Vieira (28) faz sua estreia como mãe na frente das câmeras no novo filme Derrapada, como a personagem Alicia, que engravida durante a adolescência. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre a experiência nos bastidores do filme e ainda se arrepiou ao relembrar gravação de cena de parto: "Cuidado".

"Havia um cuidado muito grande com esse bebê. O Pedro [Amorim] só colocava o bebê bem no momento. Lembro de olhar isso muito admirada. Mesmo que pudesse colocar o bebezinho, ele falava: 'Não, vamos proteger ao máximo'. Foi uma cena muito emocionante, eu realmente me emociono. Quando o bebezinho entra no colo e eu olho para o Matheus, a gente está no ápice daquela emoção. É só assistindo a cena mesmo para entender. A gente embarcou. Nossa, a sensação ainda está aqui na minha pele, até agora", contou Heslaine Vieira , que se arrepiou durante entrevista à CARAS Brasil.

Ao lado de Matheus Costa (25), que interpreta Samuca, o namorado de Alicia em Derrapada, a atriz viveu a primeira experiência como mãe na frente das câmeras. Apesar de já ter trabalhado em outras produções em que presenciou cenas de parto, como em Malhação - Viva a Diferença, a atriz ressaltou que precisou de uma preparação intensa para entender como interpretar a maternidade.

"É um universo que eu não conhecia, obviamente, porque eu não sou mãe. A gente fez uma imersão e um trabalho muito potente para que isso chegasse na tela. Foi uma preparação muito intensa. Eu e o Matheus fomos no shopping, eu com barriguinha de grávida, e as pessoas olhando para a gente, super jovenzinhos. A gente foi ao cinema, tentou fazer coisas no dia a dia para que tivéssemos uma experiência dessa vivência mesmo, como um complemento da preparação. Eu dormi de barriga, andei de barriga, perguntava tudo para o Pedro e para as mulheres da equipe. Foi muito bonito e me deu uma vontadezinha de ser mãe" contou a atriz, que ainda confessou dificuldade para se despedir dos bebês que participaram das gravações do filme.

Heslaine Viera explicou que a força de sua personagem em Derrapada foi uma das características que ela fez questão de destacar: "Por ser adolescente, as vezes a gente infantiliza um pouco as coisas. Queria que a personagem fosse forte, mesmo sendo adolescente. É uma menina que está junto com a comissão da ocupação, com o grêmio da escola, ela já tem voz com os pais e ela fala muito abertamente que ela quer esse bebê. Queria muito que ela tivesse essa personalidade, embora fosse adolescente, porque a gente sabe, como mulher, como é difícil conquistar a nossa voz. A gente sabe como é difícil ser ouvida, não ser calada, o quanto as pessoas demoram a nos respeitar".

"Tenho 28 anos e, até hoje, preciso me impor. Preciso usar a minha voz e também pensar em que momentos e como usar a minha voz. Acho que a Alicia é mais nova que eu, mas ela já vem com isso. Nós, mulheres, estamos conquistando muita coisa com o feminismo, e as gerações estão vindo cada vez mais empoderadas", concluiu.