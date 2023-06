Nanda Costa homenageia mãe em novo filme e relembra adolescência: 'Ponto pessoal'

Em entrevista à CARAS Brasil, Nanda Costa entregou rotina da maternidade de gêmeas e relembrou adolescência

Nanda Costa (36) interpreta Melina no novo filme Derrapada, que chega aos cinemas em 22 de junho. No longa, a atriz vive a mãe de Samuca, personagem de Matheus Costa (25), com quem já tinha atuado em Cobras & Lagartos. Em entrevista à CARAS Brasil, ela entregou a rotina da maternidade de gêmeas, relembrou a adolescência e ainda falou sobre interpretar uma mulher que engravidou quando era adolescente, assim como sua própria mãe.

"Toca em um ponto pessoal de ser filha de uma mãe adolescente. Acho que quis passar a verdade e uma forma de homenagear a minha mãe, todas as mães jovens e todas as mães que não são jovens também, mas que têm essa responsabilidade", compartilhou Nanda Costa , que nasceu quando a mãe tinha 16 anos.

"Foi um presente poder me colocar no lugar da minha mãe e entender que lugar é esse. Tem uma cena que o Samuca some e ela [Melina] fica desesperada. [Quando era adolescente], eu sempre fui mais certinha, de ligar e falar onde eu estava, minha mãe sempre cobrou muito isso. É engraçado, porque é quase como se antecipasse aquele lugar de 'quando você for mãe, vai saber'. E eu já tinha feito mãe em vários trabalhos, Morena, Sonhos Roubados - também como mãe adolescente. Mas mãe de adolescente, que foge, que pode sair dali e você não saber onde está, não", acrescentou a atriz de Derrapada.

Nanda Costa explicou que o filme teve uma relação com a sua vontade de ser mãe: "Lembro de fazer uma cena que acho que senti o que a minha mãe [sentia], imagino eu que seja algo parecido. Aquela coisa que toma e dá vontade de socar porque [o filho] não avisou e ficou sumido, mas tem que agradecer que está tudo bem. Acho que já me prepaprou de alguma forma para a maternidade, porque eu já estava buscando ser mãe ali. Foi no filme que eu comecei a buscar o tratamento, a entender como era fazer a fertilização. Durante o processo [do longa], eu já estava nesse processo pessoal".

Além de estrear nas telas como mãe de adolescente, a atriz de Derrapada também falou sobre a primeira vez como avó na frente das câmeras: "Foi a primeira vez vivendo uma avó, depois me chamaram para viver a Vovó Tartaruga [no The Masked Singer], então acho que agora vou virar avó. Acho que estou mais velha [risos]. Não, é brincadeira. Na verdade, a primeira coisa que eu pensei foi: 'Vou fazer uma mãe de um adolescente que também queima a largada, e aí eu sou avó porque os dois queimaram a largada'".

Ao lado de Lan Lanh (55), sua esposa, a atriz de Derrapada é mãe das gêmeas Tiê e Kim, de apenas um ano. "A maternidade é um dia de cada vez, não fico pensando se vai ficar adolescente, tem que dar conta. É um trabalho diário, ainda mais com duas", afirmou sobre as pequenas. "Foi muito desejado e planejado, elas são muito amadas", acrescentou.

Nanda Costa também explicou que a rotina com duas filhas pode ser corrida: "Tive ainda a benção de ter duas ao mesmo tempo. Então dá trabalho dobrado? Dá. Mas é amor dobrado ver elas se relacionando. Cada filme me preparou um pouquinho para o meu futuro, que é o meu presente de hoje, mas, ao mesmo tempo, só o dia e a troca que vão mostrar. Eu tento não criar muita expectativa. Na verdade, nem tenho tempo mais para isso. Tenho muita coisa para dar conta, muita fralda, é virose, é meu trabalho, é texto para decorar, sai e volta. Antigamente, eu ficava fazendo planos e pensando. Hoje em dia, vou vivendo e, quando vejo, já contei uma história que nem me vi contando".