Heslaine Vieira, de As Five, surge magérrima ao usar biquíni estiloso

A atriz Heslaine Vieira, que interpreta a Ellen na série As Five, do Globoplay, colocou o seu corpão para jogo nesta terça-feira, 6. A musa foi curtir as férias em um resort de Japaratinga e mostrou o seu look para curtir a piscina no dia de sol.

Nas redes sociais, ela apareceu com biquíni marrom estiloso, com direito a amarração diferenciada e estilo cavado. Além disso, ela completou o visual com uma blusa de crochê, chapéu e óculos escuros.

“Primeiros dias de férias”, disse ela na legenda. Enquanto isso, os fãs elogiarama beleza dela nos comentários da foto. “Que gata”, disse um seguidor. “Uma deusa”, afirmou outro. “Muita lindeza”, declarou mais um.

Veja as fotos de Heslaine Vieira de biquíni:

