Hariany sensualiza ao usar biquíni mínimo em novo ensaio

Ex-BBB Hariany atrai todos os olhares ao exibir seu bronzeado impecável em nova foto de biquíni

A ex-BBB e ex-A Fazenda Hariany elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar um novo ensaio fotográfico de biquíni. A estrela ostentou o seu corpo curvilíneo ao aparecer usando apenas um biquíni laranja fininho.

O modelito deixou à mostra o decote poderoso da artista, a barriguinha sarada e a marquinha do sol em sua pele bronzeada.

Nos comentários, Hariany foi muito elogiada pelos fãs. “Você é a perfeição da beleza”, disse um seguidor. “Gata”, afirmou outro. “Super linda”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hariany (@hariany)

HARIANY ALMEIDA FICA NOIVA DE DJ NETTO

A ex-BBB e ex-A Fazenda Hariany Almeida está noiva! Ela foi pedida em casamento pelo DJ Netto durante viagem do casal para a Grécia. O objetivo da viagem era celebrar o aniversário de 25 anos dela, mas o rapaz decidiu criar um momento romântico e memorável para eles. No quarto do hotel, ele preparou um estilo todo romântico e entregou uma aliança para a amada com o pedido de casamento.

Nas redes sociais, ela contou como o momento aconteceu e se declarou. "Gente, até então ele tinha feito uma surpresa de aniversário, aí fomos gravar um vídeo de comemoração mostrando tudo, e de repente vem outra surpresa … ele colocou a aliança dentro do coração que era para vir com as frutas para eu fazer uma vibes kkk e quando eu menos esperava veio junto uma aliança com um recado (sei que hoje é seu dia, mas queria te pedir um presente… ter você do meu lado para o resto da vida). E a resposta é claro que SIM!", disse ela.

