Gretchen volta a debochar de críticas por ter pelos nos seios: “Tony Ramos mulher”

Sem paciência, Gretchen não deixa barato após enfrentar nova onda de críticas por conta da quantidade de pelos em seu corpo

Nesta quarta-feira, 22, Gretchen voltou a se pronunciar diante das críticas sobre os pelos em seu corpo após publicar alguns registros de biquíni. Com uma resposta direta e bem-humorada, a cantora mostrou que segue inabalável e até debochou dos comentários, se declarando uma versão feminina do ator Tony Ramos, que é conhecido por ser 'peludo'.

Após resgatar algumas fotos de uma viagem antiga ao litoral português, Gretchen se viu no centro das atenções devido à quantidade de pelos na região dos seios, um tema recorrente para a artista. Ela já explicou que o crescimento dos pelos está relacionado ao uso de hormônios para fins estéticos: “Eu escolhi ter pelo e não ter celulite", explicou anteriormente.

Desta vez, Gretchen perdeu a paciência e decidiu debochar das críticas: “Pelos loiros em dia, porque quem está comendo, não está reclamando. Muito pelo contrário. Ama”, a cantora perdeu a linha ao falar de seu marido, Esdras de Souza. Para finalizar, ela ironizou os comentários: “Assinado: Tony Ramos mulher", a artista brincou.

Gretchen volta a debochar de críticas por ter pelos nos seios - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que o ator Tony Ramos já foi alvo de comentários por conta da quantidade de pelos em seu corpo. Em entrevista à GQ, ele deixou claro que se aceita e não tem problema nenhum com as brincadeiras: “Papai do céu me deu os pelos. Papai e mamãe, na vida real, fizeram esse rapazinho que não podia imaginar que teria tanto pelo”, brincou.

Na época, o ator ainda afirmou que piadas são necessárias para uma vida mais feliz. “A vida sem humor é um porre. Sou um homem muito bem resolvido com o meu corpo, com o meu nariz adunco, com a minha idade. ‘Você não fez plástica?’ Não fiz. Nada contra quem faça, mas esse sou eu”, ele se pronunciou sobre os comentários.

Gretchen passou por novos procedimentos estéticos:

Além dos pelos de Gretchen, outros detalhes também chamaram atenção dos seguidores nas imagens em que a cantora aparece de biquíni durante sua viagem a Portugal. Recuperada após lipoaspiração e outros procedimentos estéticos em seu corpo, a Rainha do Rebolado roubou a cena ao esbanjar suas curvas torneadas.

"Tbt dessa viagem pra Alter do Chão com meu marido Esdras de Souza. Amamos a natureza e principalmente a energia que o Universo nos proporciona num lugar desses. Foi incrível estar nesse lugar. Onde minha raiz indígena lateja pelo meu sangue” escreveu ela na legenda da publicação que causou alvoroço nas redes sociais.