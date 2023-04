Tony Ramos fala de piadas sobre seus pelos

Ator Tony Ramos contou o que acha das brincadeiras sobre ser peludo

O ator Tony Ramos falou sobre as piadas sobre a quantidade de pelos que ele tem e ainda falou sobre sua relação com o próprio corpo.

Em entrevista à GQ, ele deixou claro que se aceita e não tem problema nenhum com as brincadeiras: “Papai do céu me deu os pelos. Papai e mamãe, na vida real, fizeram esse rapazinho que não podia imaginar que teria tanto pelo nas costas, de lado, de frente”.

“Eu adorava as brincadeiras do Casseta & Planeta. Participei, com o Marcelo Madureira, de uma cena em que ele me convidava para uma exposição, numa loja de móveis, e revelava: ‘O senhor está vendo este sofá? Olha, Tony Ramos, esse sofá foi feito com pelos da novela tal’”, relembrou o ator.

Ele ainda afirmou que piadas são necessárias para uma vida mais feliz. “A vida sem humor é um porre. Sou um homem muito bem resolvido com o meu corpo, com o meu nariz adunco, com a minha idade. ‘Você não fez plástica?’ Não fiz. Nada contra quem faça, mas esse sou eu.”, declarou.

Homenagem da esposa

Recentemente o ator foi homenageado no programa Domingão com Huck, da Globo. Ele participou do túnel do tempo e relembrou memórias pessoais e profissionais. Entre as lembranças, a esposa dele, Lidiane Barbosa, apareceu na TV para relembrar o casamento deles em 1969.

Em sua declaração, Lidiane disse: “Eu tenho o privilégio de viver com o Tony e com a carreira dele por mais de 50 anos. E nesse ano de 1969 foi muito importante para a gente. Aos 21 anos, o Tony viveu o Rubinho em Nino, o Italianinho. Eu e o Tony entrávamos na Igreja Nossa Senhora do Brasil em 1969. Naquele dia, todo mundo gravou, inclusive o Tony. Conclusão: o Tony chegou atrasado. Meu avô no carro falou assim: 'não se preocupa, vamos dar mais uma voltinha e o noivo já está chegando'. E foi isso que aconteceu”.