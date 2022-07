Gretchen revela que fará mais cirurgias plásticas: ''Entrar na faca de novo''

Cantora Gretchen contou que já tem novos procedimentos agendados

Acostumada a fazer cirurgias plásticas, a cantora Gretchen (63) está planejando novos procedimento para fazer em breve!

Segundo a Rainha do Rebolado, ela "entrará na faca" novamente este ano, nos próximos meses, como contou em entrevista para a Quem.

"Dia 9 de novembro, vou entrar na faca de novo. Vou fazer uma reformulação da lipoaspiração HD e reposicionamento das próteses de silicone", enumerou os procedimentos.

"Fiquei muito impressionada com o resultado do tratamento que fiz no bumbum recentemente, porque, às vezes, a gente começa um tratamento estético sem acreditar muito em milagres, mas ficou sensacional. E não uso meia por baixo nos shows", comentou sobre as mudanças.

Filho de Gretchen sofre acidente

Nos últimos dias, o filho de Gretchen, Gabriel Miranda, sofreu um acidente de carro na Bélgica. Segundo o rapaz, ele "nasceu de novo" após o veículo ficar destroçado, como mostrou em sua rede social.